Mercedes-Benz lideró el mercado de camiones en octubre

El terreno de vehículos pesados mostró un nuevo incremento durante octubre de 2025, con 1.835 unidades patentadas, lo que representó una suba del 5,8 % respecto a septiembre y un crecimiento interanual del 6,3 %.



Una vez más, Mercedes-Benz se consolidó como la marca más elegida, con 638 camiones vendidos y una participación del 34,8 % del mercado, superando ampliamente a sus competidores. En segundo lugar se ubicó Scania, con 338 unidades y un avance del 82,7 % interanual, mientras que Iveco completó el podio con 329 patentamientos, a pesar de una leve retracción mensual.



El top cinco se completó con Volkswagen (129 unidades) y Volvo (120 unidades), que mostró el crecimiento más notable del mes con un salto del 114 % interanual. También destacaron Foton, con un aumento del 131 % mensual, y Kama, que sigue ampliando su presencia en el país.

En cuanto a los modelos, Mercedes-Benz Atego 1732 encabezó el ranking con 88 unidades patentadas, seguido por Iveco Stralis (87) y Iveco 170E (83). El Atego 1721 y el Scania G420 completaron los primeros cinco puestos, confirmando la fuerte presencia de las marcas alemanas e italianas en el transporte pesado argentino.



Iveco Stralis fue el segundo modelo de camiones más patentado de octubre.

El desempeño del sector de camiones refleja una reactivación sostenida de la logística y el transporte de cargas, impulsada por el repunte de la construcción, la actividad petrolera y el movimiento regional de mercaderías. En el acumulado del año, Mercedes-Benz supera las 7.100 unidades, reafirmando su liderazgo histórico, seguida por Iveco (4.318) y Scania (2.889).

Top 10 de modelos de camiones

1 Mercedes-Benz Atego 1732

88 u.

2 Iveco Stralis

87 u.

3 Iveco 170 E

83 u.

4 Mercedes-Benz Atego 1721

74 u.

5 Scania G420

64 u.

6 Mercedes-Benz O 500

61 u.

7 Iveco Tector

60 u.

8 Foton Aumark

58 u.

9 Mercedes-Benz BMO 368 Versión 1721

51 u.

10 Mercedes-Benz Actros 2545

50 u.