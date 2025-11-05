Mercedes-Benz lideró el mercado de camiones en octubre
El segmento de vehículos pesados creció 5,8% y consolidó a la marca alemana en el primer lugar, seguida por Scania e Iveco.
El terreno de vehículos pesados mostró un nuevo incremento durante octubre de 2025, con 1.835 unidades patentadas, lo que representó una suba del 5,8 % respecto a septiembre y un crecimiento interanual del 6,3 %.
Una vez más, Mercedes-Benz se consolidó como la marca más elegida, con 638 camiones vendidos y una participación del 34,8 % del mercado, superando ampliamente a sus competidores. En segundo lugar se ubicó Scania, con 338 unidades y un avance del 82,7 % interanual, mientras que Iveco completó el podio con 329 patentamientos, a pesar de una leve retracción mensual.
El top cinco se completó con Volkswagen (129 unidades) y Volvo (120 unidades), que mostró el crecimiento más notable del mes con un salto del 114 % interanual. También destacaron Foton, con un aumento del 131 % mensual, y Kama, que sigue ampliando su presencia en el país.
En cuanto a los modelos, Mercedes-Benz Atego 1732 encabezó el ranking con 88 unidades patentadas, seguido por Iveco Stralis (87) y Iveco 170E (83). El Atego 1721 y el Scania G420 completaron los primeros cinco puestos, confirmando la fuerte presencia de las marcas alemanas e italianas en el transporte pesado argentino.
El desempeño del sector de camiones refleja una reactivación sostenida de la logística y el transporte de cargas, impulsada por el repunte de la construcción, la actividad petrolera y el movimiento regional de mercaderías. En el acumulado del año, Mercedes-Benz supera las 7.100 unidades, reafirmando su liderazgo histórico, seguida por Iveco (4.318) y Scania (2.889).
Top 10 de modelos de camiones
1 Mercedes-Benz Atego 1732
88 u.
2 Iveco Stralis
87 u.
3 Iveco 170 E
83 u.
4 Mercedes-Benz Atego 1721
74 u.
5 Scania G420
64 u.
6 Mercedes-Benz O 500
61 u.
7 Iveco Tector
60 u.
8 Foton Aumark
58 u.
9 Mercedes-Benz BMO 368 Versión 1721
51 u.
10 Mercedes-Benz Actros 2545
50 u.
