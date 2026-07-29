Nueva Subaru Outback: llega en agosto

La Subaru Outback se prepara para iniciar una nueva etapa en el mercado argentino. La marca japonesa confirmó que la séptima generación de su histórica rural llegará al país en agosto, con una propuesta que combina evolución estética, mayor carga tecnológica y la continuidad de su reconocida arquitectura mecánica.

El modelo fue presentado a nivel regional en Chillán, Chile, un escenario elegido especialmente por sus condiciones climáticas extremas. Nieve, hielo y caminos de montaña sirvieron como entorno ideal para demostrar las capacidades de un vehículo que, desde sus orígenes, se posiciona como una de las opciones más versátiles para quienes buscan confort de uso diario sin resignar aptitudes fuera del asfalto.

A lo largo de los años, la Outback supo construir una identidad propia dentro del mercado. No es un SUV tradicional ni una rural convencional: es una síntesis de ambos conceptos. En esta nueva generación, esa fórmula se mantiene, aunque con una reinterpretación más alineada a las tendencias actuales.

Diseño renovado y más tecnología

Uno de los cambios más evidentes aparece en el diseño exterior. La nueva Outback adopta una estética más robusta y “boxy”, con líneas más rectas y una presencia más imponente. Este enfoque la acerca visualmente al universo de los SUV, sin perder su esencia de rural elevada.

En el interior, la evolución también es significativa. La marca incorporó nuevas soluciones tecnológicas, tanto en términos de conectividad como de asistencia a la conducción. Si bien los detalles del equipamiento para Argentina se conocerán más cerca del lanzamiento, en la región ya se anticipa una mejora en calidad percibida, ergonomía y sistemas de seguridad.

Este salto tecnológico busca reforzar uno de los pilares del modelo: ofrecer una experiencia equilibrada entre confort, seguridad y capacidad de adaptación a distintos tipos de uso.

Mecánica confirmada para Argentina

En materia técnica, Subaru optó por mantener la esencia que distingue a la Outback. Para el mercado local, el modelo contará con un motor bóxer 2.5 litros, de cuatro cilindros opuestos, capaz de entregar 180 caballos de potencia y 242 Nm de torque.

Este propulsor se combina con una transmisión automática CVT, que simula ocho marchas, y con el tradicional sistema de tracción integral permanente Symmetrical AWD, uno de los diferenciales más valorados de la marca.

La elección de este conjunto no es casual. Se trata de una configuración que prioriza la estabilidad, el control y la eficiencia, especialmente en condiciones de baja adherencia, como nieve, barro o ripio.

Más allá de las cifras, lo importante es que la Outback continúa siendo un vehículo pensado para escenarios exigentes. La presentación en la nieve chilena no solo tuvo un componente simbólico, sino que también funcionó como una demostración concreta de sus capacidades dinámicas.

En ese contexto, la nueva generación reafirma su posicionamiento como una alternativa ideal para quienes viven o viajan con frecuencia a zonas de clima adverso, pero también para familias que buscan un vehículo amplio, seguro y confiable para el uso cotidiano.

Por el momento, Subaru no informó los precios ni la configuración final de versiones para Argentina. Esos datos se darán a conocer en el lanzamiento oficial, previsto para las próximas semanas. Sin embargo, la confirmación de su llegada ya genera expectativa en un segmento donde las propuestas con verdadera capacidad off-road no abundan.

Con esta renovación, la Outback no solo actualiza su imagen y equipamiento, sino que también refuerza su legado. En un mercado dominado por SUVs, sigue apostando por una fórmula distinta, que combina lo mejor de dos mundos y mantiene intacto su espíritu aventurero.