CREO Río Negro a un paso de obtener el reconocimiento de su sello provincial

El partido CREO Río Negro, fundado por el diputado nacional Aníbal Tortoriello (LLA), avanzó en el proceso para obtener el reconocimiento como fuerza política provincial. Este lunes superó la audiencia previa a la sentencia sin que ninguna de las fuerzas políticas convocadas presentara objeciones, por lo que solo resta la firma del juez para completar el trámite.

El apoderado del partido, Nicolás Yanssen, explicó a Diario RÍO NEGRO que la audiencia es una instancia obligatoria en la que la Justicia Electoral consulta al resto de los partidos si existen planteos sobre el reconocimiento solicitado. Como no hubo objeciones, el expediente quedó en condiciones de ser resuelto.

«Es un logro muy importante, fruto del trabajo, el compromiso y la convicción de nuestros militantes, referentes y de cada persona que confía en este proyecto», expresó en sus redes sociales el presidente de CREO, Santiago Ibarrolaza, tras la audiencia.

Además, sostuvo que el espacio continuará fortaleciendo su presencia en la provincia. «Seguimos creciendo con una misma idea: construir una alternativa seria para el futuro de Río Negro», afirmó.

Solo resta la firma del juez

Yanssen recordó que CREO ya contaba con reconocimiento distrital en el fuero federal, lo que le permitía participar en elecciones nacionales. Sin embargo, necesitaba la personería provincial para competir en los comicios provinciales y municipales.

El apoderado señaló que, tras la audiencia, el expediente quedó listo para la sentencia. Incluso, indicó que desde el Juzgado Electoral les informaron que el fallo ya estaba para la firma del juez y que la demora respondía únicamente a una cuestión administrativa.

En ese sentido, explicó que, una vez rubricada la sentencia, el partido quedará habilitado para participar en todas las elecciones provinciales y municipales. «Solamente faltaría la formalidad de la firma, pero de acuerdo a lo que pasó ayer y a lo que nos informaron hoy, ya está reconocido el partido a nivel provincial», sostuvo.

Yanssen agregó que con este paso se completan las formalidades necesarias para utilizar el sello en los próximos procesos electorales. «Principalmente para las elecciones del año que viene, que son las que estamos esperando ansiosos», afirmó.