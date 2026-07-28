Tras recorrer Vaca Muerta, Kristalina Georgieva elogió las inversiones en educación e infraestructura de Neuquén

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, destacó este martes el destino que la provincia de Neuquén da a los ingresos generados por la actividad petrolera, tras recorrer el yacimiento de Vaca Muerta junto a autoridades nacionales y provinciales.

Kristalina Georgieva destacó el modelo de Neuquén

A través de un mensaje publicado en la red social X, Georgieva agradeció la recepción brindada por el gobernador Rolando Figueroa y valoró el uso de la renta hidrocarburífera para impulsar el desarrollo provincial.

«Gracias, gobernador Rolando Figueroa, por la cálida bienvenida a Neuquén. Alentador enterarse de cómo los ingresos petroleros se están invirtiendo en educación e infraestructura para crear más oportunidades y apoyar el crecimiento a largo plazo», escribió la titular del organismo.

El mensaje fue replicado por Figueroa, quien sostuvo que «Neuquén crece con producción e inversión» y afirmó que el desarrollo de Vaca Muerta se traduce en «más becas, escuelas, hospitales, rutas e infraestructura para mejorar la calidad de vida» de los habitantes de la provincia.

NEUQUÉN CRECE CON PRODUCCIÓN E INVERSIÓN



Hoy recibimos la visita institucional de la directora gerente del FMI, @KGeorgieva. Compartimos cómo nuestra Vaca Muerta, se convierte en más becas, escuelas, hospitales, rutas e infraestructura para mejorar la calidad de vida de nuestra… https://t.co/zF0WST7UAq — Rolo Figueroa (@Rolo_Figueroa) July 28, 2026

El mandatario neuquino remarcó además que ese crecimiento es posible «gracias al esfuerzo de los neuquinos y al trabajo conjunto del Estado, los trabajadores, las empresas, los sindicatos y cada uno de los actores que hicieron realidad el enorme potencial de nuestra provincia».

También sostuvo que el modelo de desarrollo provincial está basado en «la producción, el trabajo y la inversión», y consideró que ese es el camino para que «la Argentina vuelva a ponerse de pie».

La visita de Georgieva a Neuquén formó parte de las últimas actividades de su agenda oficial en el país y fue interpretada como una señal del interés estratégico que el FMI asigna al sector energético argentino, especialmente al desarrollo de Vaca Muerta, considerado el principal reservorio de petróleo y gas no convencional del país.

Durante la recorrida por el bloque Loma Campana, la titular del FMI estuvo acompañada por el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín; y el gobernador Figueroa.