Habilitaron la nueva planta de RTO en Roca: cuándo comenzará a funcionar

La Municipalidad de Roca otorgó la habilitación municipal a una nueva planta de Revisión Técnica Obligatoria (RTO). El servicio estaba interrumpido desde el 26 de mayo debido a que no se había logrado adjudicar la nueva concesión del servicio.

Se trata de RTO Patagonia, a cargo de Estefanía García Orozco, que comenzará a atender al público desde el miércoles 29 de julio en el mismo edificio donde anteriormente funcionaba, ubicada en Día del Bancario 1374, de 8 a 14.

Según detallaron desde el Ejecutivo municipal, los turnos podrán solicitarse de manera online a través del sitio web de la Dirección de Vialidad Rionegrina.

Esta sede será la única habilitada en el Alto Valle Este. Y permitirá restablecer la prestación en toda la zona centro de la provincia, en tanto se definan nuevas instalaciones para la región, de acuerdo con lo informado por Vialidad Rionegrina.

Desde el organismo estatal recordaron que continúan funcionando las plantas de RTO habilitadas en otras localidades de la provincia como Cipolletti, Viedma, Bariloche, Choele Choel, San Antonio Oeste y El Bolsón.

Además, anteriormente, desde el Gobierno provincial señalaron que la incorporación de una nueva planta en Roca permitiría mejorar el acceso de los usuarios del Alto Valle a la revisión técnica obligatoria, evitando traslados a otras ciudades y fortaleciendo los controles vinculados a la seguridad vial.