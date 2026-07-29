Volvo acelera la larga distancia eléctrica

El transporte de cargas atraviesa una etapa de transformación en la que la electrificación empieza a ganar terreno más allá de los trayectos urbanos. En ese contexto, Volvo Trucks prepara una nueva generación de camiones que busca resolver uno de los principales desafíos del sector: la autonomía.

El punto de partida es claro: lograr que un vehículo pesado pueda completar una jornada de trabajo sin necesidad de detenerse a recargar. Esa es la meta detrás del desarrollo del Volvo FH Aero Electric, un modelo que promete alcanzar hasta 700 kilómetros por carga.

Más autonomía para ampliar el uso

El límite de la autonomía fue, durante años, uno de los factores que restringieron la adopción de camiones eléctricos en rutas de larga distancia. Con este nuevo desarrollo, Volvo apunta a romper esa barrera.

El incremento en el rango operativo se explica principalmente por una batería de mayor capacidad, que suma cerca de 100 kWh adicionales respecto de varios modelos actuales del mercado. Esta mejora permite ampliar el tipo de operaciones posibles, aunque también introduce nuevos desafíos vinculados al peso y la carga útil.

La estrategia es clara: que el camión eléctrico deje de ser una opción exclusiva para recorridos cortos o regionales y pase a competir directamente con los modelos diésel en trayectos más exigentes.

Producción y pruebas en condiciones reales

El despliegue industrial también forma parte del plan. Volvo ya inició la etapa comercial con la apertura de pedidos a mediados de junio y prevé comenzar la producción en serie en septiembre, con fabricación en sus plantas de Suecia y Bélgica. Allí, los modelos eléctricos compartirán líneas con versiones de combustión, lo que permite una mayor flexibilidad productiva frente a la demanda.

Antes de llegar a esta instancia, los camiones fueron sometidos a pruebas en distintos escenarios: climas extremos en el norte europeo, altas temperaturas en el sur de Europa y evaluaciones en condiciones reales con clientes seleccionados. Estos ensayos buscan garantizar que el rendimiento prometido se mantenga en diferentes contextos de uso, uno de los puntos críticos en el transporte pesado.

Una transición que no será inmediata

A pesar del avance tecnológico, la electrificación total del transporte de cargas no será inmediata. Volvo mantiene una estrategia que combina distintas soluciones energéticas, incluyendo motores de combustión más eficientes y alternativas como el hidrógeno. La razón es simple: el contexto global es diverso y factores como la infraestructura de carga, la disponibilidad de energías renovables o las regulaciones locales condicionan el ritmo de adopción.

Sin embargo, desde la compañía sostienen una postura clara: “Siempre que sea posible, hay que usar un camión eléctrico”, especialmente en operaciones donde el recorrido es previsible y existe la infraestructura adecuada. En esos casos, aseguran, el vehículo eléctrico no solo reduce emisiones, sino que también puede resultar competitivo en términos de costos operativos.

El proceso de adopción, según la experiencia de la marca, suele comenzar de manera gradual. Muchas empresas incorporan una primera unidad para evaluar su desempeño y, con el tiempo, amplían su uso a más rutas y aplicaciones. Este enfoque progresivo permite ajustar operaciones, capacitar conductores y adaptar la logística sin asumir riesgos excesivos.

Aun así, el crecimiento del segmento dependerá de un factor clave: la coordinación entre fabricantes, transportistas, gobiernos y empresas energéticas. Sin esa articulación, la expansión hacia la larga distancia será más lenta.

El desafío está planteado. Con modelos capaces de recorrer cientos de kilómetros sin recargar, el transporte eléctrico empieza a acercarse a un terreno que hasta hace poco parecía exclusivo del diésel.