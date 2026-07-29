ASÍ LO VEO / Ford advierte sobre China

Bill Ford, presidente de la marca y bisnieto de su fundador, lanzó una advertencia clara sobre el futuro de la industria automotriz: Estados Unidos debe prepararse para competir directamente con China. Según el directivo, confiar únicamente en aranceles o restricciones comerciales no será suficiente a largo plazo para sostener la competitividad del sector.

Durante una reciente intervención pública, Ford remarcó que la verdadera batalla se dará en el terreno de la innovación, donde los fabricantes chinos vienen avanzando con fuerza, especialmente en el desarrollo de vehículos eléctricos. En ese contexto, sostuvo que la industria norteamericana debe enfocarse en crear productos más eficientes, accesibles y tecnológicamente avanzados, en lugar de depender de medidas proteccionistas.

El ejecutivo también advirtió que la expansión global de las automotrices chinas es un proceso difícil de frenar. Por eso, insistió en que las compañías tradicionales deben adaptarse a un escenario más competitivo, reduciendo costos, acelerando los tiempos de desarrollo y apostando a nuevas plataformas eléctricas.

En paralelo, Ford ya trabaja en esa dirección con el desarrollo de una nueva generación de vehículos eléctricos y proyectos orientados a mejorar la eficiencia productiva. La visión del directivo refleja un cambio de enfoque dentro de la industria: más que evitar la llegada de nuevos competidores, el objetivo será estar a la altura cuando esa competencia se vuelva inevitable.