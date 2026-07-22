Precios y cambios en los SUV

El JAC S2 (primero desde la izquierda) se mantiene como el SUV más barato del mercado argentino.

El segmento de los SUV vuelve a ser protagonista en la Argentina, incluso en un año marcado por la cautela de los consumidores y la suba de precios. En julio, los valores se actualizaron en la mayoría de los modelos y algunas marcas aplicaron bonificaciones puntuales para sostener el nivel de operaciones.

Durante el primer semestre de 2026, el mercado automotor registró 294.181 patentamientos, lo que implica una caída del 9,9% frente a las 326.549 unidades del mismo período de 2025, según datos de ACARA. Este escenario, más desafiante de lo esperado, obligó a las terminales a revisar estrategias comerciales y ajustar su oferta.

En ese contexto, los SUV -uno de los segmentos más demandados- no quedaron al margen. Con precios en alza y consumidores más analíticos, el ranking de los modelos más accesibles también se reconfiguró.

Cómo quedó el ranking de los SUV más baratos

La actualización de precios de julio impactó de lleno en este segmento. Algunos modelos subieron por ajustes de lista y otros modificaron su posición gracias a descuentos específicos. Además, en los vehículos con valores en dólares, la variación del tipo de cambio también influyó en el precio final en pesos.

Ranking de los SUV más accesibles en julio:

1. JAC S2 — US$20.900 ($31.350.000)

2. Citroën Basalt — $33.800.000 (precio especial versión Shine al contado)

3. Volkswagen Nivus — $33.947.200

4. Chevrolet Spin — $35.468.900

5. Citroën Aircross — $35.700.000 (precio especial versión Shine al contado)

6. Nissan Kicks — $36.500.000

7. Volkswagen Tera — $37.490.350

8. Renault Kardian — $38.300.000

9. Chevrolet Sonic — $38.390.900

10. Volkswagen T-Cross — $38.673.600

El liderazgo se mantiene en manos del JAC S2, que continúa siendo el SUV más barato del mercado. Su precio está fijado en dólares, lo que lo vuelve competitivo frente a rivales que ajustaron sus valores en pesos durante las últimas semanas.

Por detrás aparece el Citroën Basalt, uno de los modelos que más posiciones ganó gracias a una bonificación vigente durante julio. Una situación similar se da con el Citroën Aircross, que también mejoró su ubicación, impulsado por descuentos comerciales en su versión tope de gama.

Un mercado en transición

Más allá del ranking, el comportamiento del segmento refleja una tendencia más amplia. La combinación de precios en alza, promociones selectivas y una demanda más cautelosa define el escenario actual. Los consumidores, frente a un contexto económico incierto, analizan con mayor detenimiento cada decisión de compra. Comparan versiones, financiamiento y oportunidades antes de avanzar, lo que obliga a las marcas a ofrecer incentivos más concretos para sostener el interés.

A su vez, el segmento SUV mantiene su atractivo por la versatilidad que ofrece: mayor despeje del suelo, posición de manejo elevada y una imagen robusta que sigue captando la atención de los usuarios.

De cara al segundo semestre, el sector espera una recuperación gradual del ritmo de ventas, aunque sin garantías de alcanzar los niveles del año pasado. En ese camino, el rol de las bonificaciones, la financiación y la estabilidad de precios será clave para definir cómo evoluciona el ranking en los próximos meses.