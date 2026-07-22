Chile y Mendoza proyectan un corredor eléctrico que unirá el Pacífico con la red argentina

La ministra de energía de Mendoza, Jimena Latorre y la ministra de Energía de Chile, Ximena Rincón, acordaron profundizar la integración energética entre ambos países. Foto gentileza.

La ministra de Energía y Ambiente de Mendoza, Jimena Latorre, mantuvo una reunión de trabajo con la ministra de Energía de Chile, Ximena Rincón, en la previa de su participación en la 47ª Conferencia IAEE. El mismo tuvo como objetivo fortalecer la integración energética como herramienta para impulsar el desarrollo económico, la seguridad del abastecimiento y nuevas inversiones a ambos lados de la cordillera.

La ministra Latorre, mantuvo en Santiago de Chile una reunión bilateral para avanzar en una agenda común orientada a fortalecer la integración energética entre ambos países y promover proyectos estratégicos de infraestructura eléctrica que permitan consolidar el desarrollo regional.

El encuentro se realizó en la antesala de la participación de Latorre en la 47ª Conferencia Internacional de la Asociación Internacional para la Economía de la Energía (IAEE, por su sigla en inglés), uno de los encuentros más prestigiosos de la comunidad internacional especializada en economía energética, que reúne a más de 500 expertos, ministros, académicos y líderes empresariales de 70 países.

Durante la reunión, ambas autoridades coincidieron en que la articulación de políticas energéticas y el desarrollo de infraestructura compartida constituyen herramientas fundamentales para fortalecer la seguridad de los sistemas eléctricos, acompañar la transición energética y generar condiciones favorables para nuevas inversiones productivas.

“La integración con otros países con el fin de articular políticas es fundamental, especialmente cuando compartimos la misma cordillera y una visión de desarrollo con similitudes”, expresó Latorre.

Uno de los principales temas abordados fue la Interconexión Internacional Los Cóndores–Río Diamante, un proyecto de transmisión eléctrica de 500 kV que unirá la Región del Maule, en Chile, con la provincia de Mendoza. La obra prevé transportar energía desde la central hidroeléctrica Los Cóndores hacia el Sistema Argentino de Interconexión (SADI) mediante su conexión con la Estación Transformadora Río Diamante, ubicada en el sur de Mendoza.

“La modernización de la infraestructura eléctrica es esencial para la política de desarrollo de ambos países y de toda la región. Por ello, nos comprometimos a seguir de cerca los avances y a mantener un contacto directo con todas las provincias que se beneficiarán de estos proyectos, que dotarán de seguridad al sistema eléctrico binacional”, afirmó Latorre.

Latorre explicó que durante el encuentro también analizaron la importancia de dar continuidad a la planificación de la infraestructura eléctrica más allá de la frontera, integrando los proyectos binacionales con las futuras obras previstas en Argentina.

La ministra destacó que la interconexión Los Cóndores–Río Diamante podrá complementarse con la futura Línea de Extra Alta Tensión Río Diamante–Charlone, otra obra estratégica prevista dentro del Plan Nacional de Ampliación del Transporte Eléctrico.

Ese proyecto contempla una línea de 500 kV de aproximadamente 487 kilómetros entre la Estación Transformadora Río Diamante y la futura Estación Transformadora Charlone, en el noroeste de la provincia de Buenos Aires, además de más de 400 kilómetros de líneas complementarias de 132 kV.

“Lo interesante de este proyecto es que conectaría con la línea Río Diamante–Charlone. Por lo tanto, estaríamos hablando de un corredor eléctrico de carácter bioceánico, que comenzaría en Chile, atravesaría Mendoza y se integraría a la red troncal argentina, fortaleciendo la infraestructura necesaria para el desarrollo económico y nuevas inversiones”, destacó Latorre.

Las ministras coincidieron en que el fortalecimiento de la infraestructura energética regional constituye un factor clave para mejorar la competitividad, facilitar la incorporación de nuevas fuentes de generación, incrementar la seguridad del abastecimiento y consolidar un proceso de integración que beneficie tanto a Argentina como a Chile.