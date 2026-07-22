Nippon Car consolida sus Usados Seleccionados

Luego de concretar una nueva jornada comercial de Usados Seleccionados en su salón de Perticone 1575, Nippon Car volvió a poner en valor el crecimiento de una unidad de negocios que en los últimos años ganó protagonismo dentro de la empresa.

La propuesta permitió que más clientes se acercaran a conocer la oferta disponible y reforzó uno de los principales diferenciales del concesionario: además de ser representante oficial Toyota en Neuquén y Río Negro, cuenta con un amplio stock de vehículos usados multimarca, con opciones de distintos segmentos y presupuestos.

Esta diversidad permite que quienes buscan cambiar su vehículo puedan encontrar alternativas adaptadas a sus necesidades, con el respaldo de una empresa con trayectoria en la región y un equipo especializado en el proceso de compra.

Para Luciano Toro, gerente de Usados de Nippon Car, el crecimiento de esta unidad está vinculado a una estrategia comercial que comenzó a desarrollarse durante el último año y que tuvo como uno de sus principales objetivos acercar la propuesta a nuevos públicos.

«Desde el año pasado, en Nippon Car Usados Seleccionados venimos llevando adelante una estrategia comercial basada en la participación en eventos de la región y en la organización de jornadas especiales con horarios extendidos. El objetivo principal fue posicionar nuestra unidad de negocios y mostrar que, además de ser concesionario oficial Toyota, contamos con un importante stock de vehículos usados multimarca”, explicó a diario Río Negro.

Una mayor presencia para acercarse a nuevos clientes

La participación en exposiciones, ferias y distintos encuentros regionales permitió que Nippon Car pudiera mostrar su propuesta comercial fuera del ámbito tradicional del salón de ventas. Según explicó Toro, estas acciones generaron un mayor conocimiento de la unidad de Usados Seleccionados y permitieron captar el interés de personas que hasta ese momento no habían tenido contacto con la empresa.

«La presencia en exposiciones, ferias y eventos locales nos permitió acercarnos a un público que, en muchos casos, no conocía nuestra propuesta. Estas acciones generaron un incremento en las consultas, una mayor cantidad de visitas al salón y una participación más activa de potenciales clientes interesados en conocer nuestro stock”, subrayó.

El directivo destacó que contar con una oferta amplia de vehículos multimarca fue clave para responder a las distintas necesidades del público. La posibilidad de ofrecer modelos de diferentes marcas y segmentos permite que el cliente no tenga que limitar su búsqueda a una única alternativa, sino que pueda analizar distintas opciones dentro del mismo espacio comercial.

Horarios extendidos para mejorar la experiencia de compra

Otro de los puntos destacados por la empresa fueron las jornadas con horarios extendidos, una modalidad pensada para brindar mayor comodidad a quienes trabajan durante el día o llegan desde localidades cercanas. Esta propuesta permitió que más personas pudieran acercarse al salón, recorrer las unidades disponibles y recibir asesoramiento personalizado antes de tomar una decisión.

«Uno de los puntos que mejor resultado nos dio fue la implementación de los horarios extendidos. Estas jornadas fueron pensadas para brindar una mejor atención a quienes trabajan durante el día o viajan desde localidades cercanas, permitiéndoles recorrer el salón con mayor tranquilidad y recibir un asesoramiento personalizado. Gracias a esta iniciativa logramos ampliar el alcance de nuestras campañas y facilitar el acceso a nuevos clientes», añadió Toro.

Acciones comerciales para fortalecer el vínculo

Dentro de la estrategia desarrollada también tuvieron un rol importante los sorteos y obsequios destinados a los clientes que participaron de las jornadas especiales. Además de generar convocatoria, estas iniciativas buscaron sumar valor a la experiencia de compra y reforzar la relación con quienes eligieron acercarse a Nippon Car.

«Los sorteos y obsequios destinados a nuestros clientes también tuvieron un rol importante. Además de generar mayor participación y convocatoria, permitieron ofrecer un valor agregado a la experiencia de compra y fortalecer el vínculo con quienes eligieron confiar en nosotros”.

Toro también destacó el trabajo realizado junto al equipo de Marketing, que tuvo un papel fundamental en la planificación y ejecución de cada acción. «Estas campañas fueron posibles gracias al trabajo conjunto con el equipo de Marketing, a quienes queremos agradecer por su compromiso, creatividad y profesionalismo. La planificación de cada evento, la difusión de las campañas y el acompañamiento permanente fueron fundamentales para alcanzar los objetivos propuestos y potenciar los resultados”, entendió.

Una estrategia que seguirá creciendo

La experiencia acumulada durante este último año permitió confirmar que desarrollar acciones comerciales fuera del formato tradicional genera nuevas oportunidades y fortalece la relación con los clientes. La combinación entre eventos regionales, horarios extendidos, promociones especiales y una oferta cada vez más amplia de vehículos usados multimarca permitió consolidar la presencia de Nippon Car Usados Seleccionados en la región.

«La experiencia obtenida durante este último año demuestra que estar presentes en los eventos de la región y desarrollar acciones fuera del formato tradicional no solo aumenta la visibilidad de la marca, sino que también genera más oportunidades de negocio, más consultas calificadas y un crecimiento sostenido en las ventas de nuestra unidad de Usados Seleccionados”, completó Luciano Toro.

Con esta estrategia consolidada, Nippon Car continúa fortaleciendo una propuesta que combina variedad de unidades, asesoramiento personalizado y el respaldo de una empresa con amplia trayectoria, ofreciendo a los clientes una alternativa integral para encontrar el vehículo que necesitan.