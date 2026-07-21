Se extiende la alerta por nieve: hay más zonas afectadas en Neuquén y llega a Río Negro este jueves 23

El Servicio Meteorológico Nacional actualizó su alerta por nieve en Neuquén para este miércoles 22 de julio, mientras que avisó que empezará a afectar en Río Negro este jueves 23. Cuáles son las zonas afectadas y los peores horarios.

Según el organismo nacional, la alerta por nieve implica «nevadas persistentes de variada intensidad, por momentos fuertes».

En este sentido, indicaron que «se esperan valores de nieve acumulada entre 20 y 50 centímetros en zonas cordilleranas, y entre 10 y 30 centímetros en zonas bajas, pudiendo ser superados en forma puntual».

Alerta por nieve en Neuquén este miércoles 22: las zonas afectadas y los peores horarios

Si bien en principio la alerta por nieve en Neuquén regía únicamente para zonas de la cordillera, finalmente se extendió hacia el centro de la provincia.

Según el último parte del SMN, la única zona bajo alerta por nieve únicamente durante la madrugada de este miércoles 22 es:

Los Lagos.

Después, las zonas bajo alerta desde la madrugada hasta el mediodía de este 22 de julio son:

Cordillera, Zona Baja y Sur de Aluminé.

Cordillera y Zona Baja de Huiliches.

Cordillera y Zona Baja de Lácar.

Cordillera de Chos Malal.

Cordillera de Loncopué.

Cordillera de Minas.

Cordillera de Picunches.

Cordillera de Ñorquín.

Catán Lil.

Collón Curá.

Zapala.

Mapa de alertas del SMN para este miércoles 22 de julio.

Alerta por nieve en Neuquén y Río Negro para este jueves 23

Para este jueves 23 de julio, el Servicio Meteoroógico Nacional emitió alerta amarilla por nieve en Río Negro. Las zonas bajo alerta en horas de la tarde son:

Bariloche.

Cordillera de Pilcaniyeu.

Cordillera de Ñorquincó.



Del lado neuquino, las zonas bajo alerta por nieve desde la madrugada hasta que culmine la mañana de este 22 de julio son:

Cordillera de Huiliches.

Cordillera de Lácar.

Cordillera y Sur de Aluminé.

Cordillera de Chos Malal.

Cordillera de Loncopué.

Cordillera de Minas.

Cordillera de Picunches.

Cordillera de Ñorquín.



Después, en horas de la tarde, el único departamento bajo alerta será: