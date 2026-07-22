Río Negro tiene en ejecución 1.800 lotes del programa Suelo Urbano

Unos 1.800 lotes del programa Suelo Urbano ya se ejecutan en distintos puntos de la Provincia, mientras la demanda es sostenida y quedó en evidencia en Viedma, donde cientos de vecinos aspiran a llegar al terreno propio para la construcción de sus futuras viviendas.

El gobierno de Río Negro, a través del IPPV, realiza la obras de servicios básicos para luego entregar esos espacios a los beneficiarios que acceden a una amplia financiación para el pago de las obras, de acuerdo a lo explicado por Mariano Lavín, titular del organismo.

El funcionario contó que «estamos construyendo entre 250 y 300 viviendas por año» con «respuesta solo de la provincia» por la falta de financiamiento nacional y hay «en ejecución más de 1.800 lotes con servicios en toda la provincia».

También recordó que por iniciativa del gobierno de la Provincia se están finalizando 31 viviendas: 12 en Lamarque, 10 en Sierra Colorada y 9 en Fernández Oro que «tenían entre el 25% y el 40% de ejecución» y estaban paradas desde 2023.

Además, «estamos ejecutando viviendas en Valcheta, en Viedma se abrió una licitación para afiliados de la Uocra» y está prevista «la segunda etapa de las viviendas de la Cooperativa Santa Clara» que son 30 unidades.

Dijo que «cuando comparamos la demanda con la posibilidad de ejecución hay una brecha importante» y «brindamos respuesta con Suelo Urbano que es un paso muy importante para el sueño de la casa propia».

Lavín destacó que la relación es que con el costo de una vivienda se pueden realizar los servicios para 20 lotes y adelantó que están «en una etapa preliminar» con la municipalidad de Viedma para «una buena cantidad de lotes más» aunque evitó precisiones hasta tanto se avance en la definición.

Con respecto a la situación en Viedma, donde la inscripción finalizará hoy, dijo que «preveíamos que la demanda iba a ser importante por lo parámetros en otras localidades».

Se trata de un proyecto que incluye 130 lotes con servicios básicos cuyos beneficiarios se determinarán por un sorteo público a partir de un convenio tripartito entre un privado, el municipio de Viedma y el IPPV.

En declaraciones a FM Raíces, Lavín aseguró que la provincia realizará «las obras de agua, energía eléctrica y alumbrado público» y que «a todas las personas que cumplan con los requisitos se les hace un legajo y después se realizará un sorteo público con las mismas posibilidades para todos los que hayan cumplido con los requisitos».

El funcionario reconoció que «no es una solución habitacional definitiva» pero «el acceso al suelo es algo muy importante» y aclaró que «es un plan de financiación» que «tiene repago dentro de la operatoria social» del IPPV.

Lavín señaló que «el monto que deban pagar los 130 beneficiarios en el sorteo es el total de la obra dividido por cada frentista», aclaró que «no pagan hasta que se entregue el lote» y recordó que «en paralelo licitamos la obra, con la apertura de las ofertas el pasado 8 de julio» con la presentación de tres empresas y un plazo de ejecución de diez meses.

Sobre los detalles de la financiación dijo que dependerá «de los ingresos familiares. Cuanto más ingresos tengan la cuota es más alta y los plazos más cortos», pero «la cuota nunca excede el 20% de los ingresos familiares» por eso «es un programa beneficioso por la financiación» y «de acuerdo a las posibilidades económicas de las familias».