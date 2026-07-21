De Neuquén a Las Lajas: un centenar de scouts visitaron el monumento a Messi en Cutral Co

Un centenar de scouts de distintas provincias pasaron por Cutral Co para conocer el monumento de Messi. (Foto: gentileza)

Hubo entusiasmo, emoción y selfies de un centenar de jóvenes que forman parte de la rama Rover de Scouts Argentina provientes de diferentes provincias argentinas cuando hicieron una parada en Cutral Co. La enorme figura de Lionel Messi se convirtitó en el punto obligado antes de continuar rumbo a Las Lajas y provenientes de Neuquén.

Este contingente se embarcó en la Aventura Rover en la nieve y la experiencia los trajo por la Ruta nacional 22 hasta Cutral Co, antes de su destino definitivo.

Fueron 100 los integrantes del movimiento scout en Argentina y que forman parte de la rama Rover los que se sumaron a este proyecto que, por primera vez, llegó a la Patagonia. El punto de partida fue en Neuquén, donde se concentraron las chicas y chicos oriundos de Buenos Aires, Mendoza, San Juan Córdoba, entre otras provincias.

El objetivo del programa es que los participantes puedan sumarse a las capacitaciones y prácticas vinculadas con la seguridad en la montaña. La travesía que incluyó el tránsito por la Ruta nacional 22 teniendo como punto de partida la capital neuquina hacia el oeste. Una de las paradas era Plaza Huincul.

Sin embargo, unos pocos kilómetros más adelante, siguieron hasta Cutral Co y la delegación hizo un alto frente al monumento que tiene un mes de vida y que retrata al capitán de la selección argentina, Lio Messi.

«Gigante, es la primera vez que veo algo así de monumental», expresó Jorge Cerezo, director de animación territorial de Scout Argentina, quien junto a Gabriela, directora de la zona 37 que comprende Neuquén cuando llegaron hasta Cutral Co.

«La había visto por fotos, pero en persona es otra cosa», subrayó sorprendida otra de las participantes de este contingente.

En su paso por la capital de los Monumentos como fue declarada esta ciudad, la numerosa delegación concretó un recorrido por las otras obras escultóricas de gran tamaño que también son autoría del artista local, Aldo Beroisa.

La delegación partió desde Neuquén capital y continuaban hasta Las Lajas. (Foto: gentileza)

Primera vez en Patagonia norte

El municipio cutralquense les brindó un refrigerio en el centro cultural José Rioseco, antes de seguir viaje. Para la mayoría era la primera experiencia en Patagonia norte y le sumaron la posibilidad de ver de cerca la estatua.

El programa que cumplirán los 100 participantes está diseñado para que puedan desarrollarlo en época invernal. Tendrán formación en primeros auxilios, desplazamiento seguro sobre nieve y técnicas de supervivencia en ambientes de baja temperatura.

Entre los desafíos que tienen previsto cumplir figura la caminata con raquetas de cerca de siete kilómetros. Se espera que en ese momento puedan aplicar los conocimientos adquiridos.