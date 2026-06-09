Salvó la vida de un presidente: la historia del Citroën DS20 que podía circular hasta con una rueda menos

A mediados de la década de 1950, un automóvil revolucionó la industria con tecnologías que parecían sacadas de una película de ciencia ficción. Se trata del legendario Citroën DS, un vehículo que incorporó innovaciones inéditas para la época y que aún hoy sigue sorprendiendo a los amantes de los clásicos.

El Citroën DS: el auto que salvó la vida de un presidente

Entre sus características más llamativas se encontraba un avanzado sistema de suspensión hidroneumática que permitía modificar la altura del vehículo en cinco posiciones diferentes. Gracias a esta tecnología, el auto podía elevarse o descender según las necesidades del conductor, mejorando tanto el confort como la capacidad para transitar distintos tipos de terrenos.

Pero la fama del DS trascendió por otro motivo: era capaz de continuar circulando incluso con una rueda dañada. El caso más conocido ocurrió en 1962 durante el atentado contra el entonces presidente francés, Charles de Gaulle. Durante el ataque, el vehículo presidencial recibió varios disparos que provocaron el pinchazo de neumáticos, pero el conductor logró mantener el control y escapar gracias a las características técnicas del automóvil.

Además de su innovadora suspensión, el modelo incorporaba dirección asistida y frenos asistidos, elementos poco comunes para la época. Su motor era un cuatro cilindros de dos litros que desarrollaba alrededor de 90 caballos de fuerza, aunque su verdadera revolución no estaba en la potencia sino en la ingeniería aplicada al confort y la seguridad.

Otro detalle llamativo era la disposición mecánica del vehículo. Aunque el motor se ubicaba en la parte delantera, gran parte del espacio frontal quedaba libre, donde se alojaba la rueda de auxilio. Esta configuración contribuía a mejorar el reparto de pesos y el centro de gravedad.

El nombre también tiene una historia particular. Las siglas «DS» se pronuncian «déesse» en francés, una palabra que significa «diosa», un apodo que terminó acompañando al modelo a lo largo de los años.

Considerado uno de los vehículos más icónicos y coleccionables de la historia de Citroën, el DS sigue siendo un símbolo de innovación y diseño, más de medio siglo después de su lanzamiento.