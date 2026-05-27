Ferrari presentó su primer auto eléctrico: críticas de rechazo y caída en el mercado

El debut del Ferrari Luce, el primer deportivo 100% eléctrico de la histórica marca italiana, provocó una fuerte polémica en Italia y golpeó de inmediato a la compañía en los mercados financieros. Tras la presentación oficial del modelo, las acciones de Ferrari cayeron un 8,4% en la bolsa de Milán, lo que representó una pérdida cercana a los 4600 millones de euros en capitalización bursátil.

La presentación del nuevo vehículo no solo despertó dudas entre inversores, sino también críticas internas y cuestionamientos políticos por parte de figuras históricas vinculadas a la automotriz.

Uno de los pronunciamientos más duros llegó de parte de Luca Cordero di Montezemolo, quien fue presidente de Ferrari durante décadas y es considerado uno de los grandes responsables de la identidad moderna de la marca.

“Corremos el riesgo de destruir una leyenda”, afirmó durante un encuentro empresarial organizado por Confindustria. Incluso ironizó sobre el modelo y lanzó una frase que rápidamente recorrió medios italianos: “Espero que al menos le quiten el caballo rampante a ese coche”.

Las críticas también alcanzaron al plano político. El viceprimer ministro italiano Matteo Salvini cuestionó públicamente el diseño y el concepto general del vehículo. “No se parece en nada a un coche del Cavallino Rampante”, escribió tras la presentación oficial.

El lanzamiento del Luce había sido preparado por Ferrari como un evento de alto impacto institucional. Una delegación encabezada por John Elkann y el CEO Benedetto Vigna presentó el vehículo ante el papa León XIV en Castel Gandolfo, donde incluso le obsequiaron el volante del nuevo modelo. Además, el auto fue exhibido previamente en el Palacio del Quirinal frente al presidente italiano Sergio Mattarella.

Ferrari Luce: las características del primer auto eléctrico de la compañía

Más allá de la controversia estética, el Luce representa uno de los desarrollos tecnológicos más ambiciosos en la historia de Ferrari. El vehículo utiliza una plataforma completamente nueva diseñada exclusivamente para autos eléctricos y cuenta con cuatro motores independientes, uno por rueda, capaces de generar más de 1000 caballos de fuerza.

Según los datos difundidos por la compañía, acelera de 0 a 100 km/h en apenas 2,5 segundos y supera los 310 km/h de velocidad máxima.

El modelo también rompe con varias tradiciones históricas de la marca: es el primer Ferrari con cinco plazas reales y uno de los autos más grandes fabricados por la firma de Maranello. Su diseño fue desarrollado junto al estudio LoveFrom, fundado por los ex diseñadores de Apple Jony Ive y Marc Newson, lo que explica una estética mucho más futurista y minimalista que la habitual en la automotriz italiana.

Entre sus innovaciones incorpora una batería estructural integrada al chasis, arquitectura eléctrica de 880V, pantallas OLED desarrolladas junto a Samsung y una llave digital con tecnología E Ink.

Sin embargo, el debate de fondo parece ir mucho más allá del diseño o la tecnología. El lanzamiento del Luce abrió una discusión profunda sobre el futuro de Ferrari y sobre si una marca construida históricamente alrededor del sonido de motores V8 y V12 puede mantener intacta su identidad emocional en plena transición hacia la movilidad eléctrica.