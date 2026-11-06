Con un claro guiño a Boca, el nuevo casco de Franco Colapinto para el GP de Brasil

Franco Colapinto presentó el casco especial que utilizará este fin de semana en el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1 y volvió a dejar en claro su fanatismo por Boca. El piloto argentino mostró el diseño en sus redes sociales y explicó los detalles de un modelo que tiene varios guiños a sus gustos personales.

El casco tiene una base azul marino y una franja amarilla horizontal que lo atraviesa. En la parte superior aparece el apellido Colapinto, mientras que el número 43 se destaca en blanco, atravesado por una línea amarilla y con una estética similar a la de los dorsales que utiliza el Xeneize.

El casco de Franco Colapinto para el GP de Brasil, con un claro guiño a Boca. (Foto: @francolapinto)

El diseño también incluye otros elementos bien argentinos: la bandera nacional en los laterales y un sol en la parte trasera, en referencia al que aparece en la insignia patria. Además, cuenta con los distintos logos de los sponsors que acompañan al corredor de Pilar.

«Me representa un poco a mí. Boquita, Mercado Libre, mis sponsors. Es un casco muy especial», contó Colapinto al mostrar su nuevo diseño. También destacó que «combina muy bien» con la indumentaria especial que utilizará Alpine durante la actividad en Interlagos, con predominio del amarillo y detalles azules para él y su compañero Pierre Gasly.

«El sol de Argentina, la bandera, unas letras especiales y el número bien a lo Boca. Espero que les guste y que traiga suerte y velocidad», agregó el piloto de 23 años, que también tuvo un mensaje para los hinchas argentinos que viajarán a Brasil para acompañarlo: «Hay muchos que me bancan, que vienen desde muy lejos y hacen un esfuerzo muy grande por apoyarme. Vamos por un gran fin de semana».

El cronograma de Franco Colapinto en el GP de Brasil

El argentino saldrá a pista este viernes para disputar las primeras dos sesiones de entrenamientos. El sábado tendrá la última práctica y la clasificación, mientras que el domingo afrontará la carrera en el circuito de Interlagos.

Viernes 6 de noviembre

Prácticas Libres 1: 12:30 a 13:30.

Prácticas Libres 2: 16 a 17.

Sábado 7 de noviembre

Prácticas Libres 3: 11:30 a 12:30.

Clasificación: 15 a 16.

Domingo 8 de noviembre

Carrera: 14.

Todos los horarios corresponden a Argentina.