Elecciones en Israel: Gadi Eisenkot suma 67 apoyos y supera a Netanyahu en la carrera por formar gobierno

Benjamin Netanyahu y Gadi Eisenkot compiten por el encargo de formar el próximo gobierno de Israel. El presidente Herzog lo define el domingo. (Foto: gentileza)

El ex jefe del Ejército israelí Gadi Eisenkot quedó en condiciones de recibir el encargo de formar el próximo gobierno de Israel. El jueves, la Lista Conjunta, la principal fuerza árabe del país, anunció que lo recomendará como primer ministro. Con ese respaldo, el líder del partido Yashar llegó a 67 recomendaciones sobre los 120 integrantes del Parlamento (Knéset). El actual primer ministro en funciones, Benjamin Netanyahu, obtuvo 46.

El presidente Isaac Herzog terminó la ronda de consultas con los partidos y anunció que el domingo asignará el mandato, así lo confirmaron las agencias AP y AFP. Sin embargo, advirtió que la cantidad de apoyos no alcanza para definir quién puede armar una coalición, por los vetos cruzados entre los bloques y dentro de ellos. Para gobernar, el primer ministro necesita el respaldo de al menos 61 legisladores.

Un apoyo árabe desde afuera de la coalición

La Lista Conjunta, que obtuvo 11 bancas, informó que la decisión fue unánime pero “no fue fácil”. También criticó al bloque de Eisenkot por no haber confrontado las políticas de Netanyahu ni su incitación contra los ciudadanos árabes. El partido explicó que quería ampliar la ventaja del ex militar, aunque este ya tenía más respaldos que el primer ministro.

Su líder, Yousef Jabareen, aclaró que la formación no pidió ministerios ni busca integrar la coalición. Pero dijo que está dispuesta a sostener desde afuera un gobierno encabezado por Eisenkot. La otra fuerza árabe, Ra’am, de Mansour Abbas, con ocho bancas, también lo recomendó.

Cómo quedó el Parlamento israelí

El Comité Central Electoral oficializó el miércoles los resultados de las elecciones de la semana pasada. Los partidos opositores a Netanyahu suman 67 escaños y el bloque oficialista, 53. De las bancas opositoras, 48 corresponden a los partidos alineados con Eisenkot y 19 a los partidos árabes: la Lista Conjunta, una alianza de tres partidos, y el partido musulmán Ra’am.

La diferencia entre las 53 bancas del oficialismo y las 46 recomendaciones de Netanyahu se explica por Judaísmo Unido de la Torá. El partido ultraortodoxo, que tiene siete escaños, había respaldado a Netanyahu tras las cinco elecciones anteriores. Esta vez no recomendó a ninguno de los dos candidatos.