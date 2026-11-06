La contundente respuesta de Nico Occhiato a Flor Vigna después de quedar envuelto en una polémica

Nico Occhiato salió a responder después de que Flor Vigna revelara que había mantenido económicamente a una de sus exparejas. Las declaraciones de la cantante generaron una fuerte repercusión en las redes sociales y rápidamente surgieron especulaciones que apuntaron al conductor de Luzu TV, con quien mantuvo una relación durante varios años.

Según informó Primicias Ya de A24, Occhiato fue abordado por las cámaras de Sálvese Quien Pueda (América TV) y se mostró sorprendido al conocer las declaraciones de su exnovia. Lejos de alimentar la polémica, negó que la situación relatada por Vigna hubiera ocurrido durante su relación.

Qué dijo Nico Occhiato sobre la confesión de Flor Vigna

Cuando el cronista le preguntó por los dichos de la cantante, el conductor quiso saber si ella lo había mencionado directamente.

“¿Ella dijo eso de mí, con nombre y apellido? Es que no pasó eso conmigo, así que no debe estar hablando de mí”, respondió Occhiato.

El creador de Luzu TV también aclaró que no había visto la entrevista completa y que prefería no sacar conclusiones a partir de los comentarios que circulaban.

“No voy a opinar del tema porque no lo vi, entonces no quiero opinar de algo que no vi”, sostuvo.

De esta manera, Occhiato rechazó haber sido mantenido económicamente por Flor Vigna, pero evitó cuestionar públicamente a su expareja.

La fuerte confesión de Flor Vigna que desató la polémica

Todo comenzó durante una entrevista que Flor Vigna brindó en el streaming de Martín Cirio, donde habló sobre sus relaciones sentimentales y reconoció que en el pasado había sostenido económicamente a una pareja.

Cuando el conductor le preguntó si alguna vez había mantenido a un hombre, la artista respondió afirmativamente.

Luego explicó que, en aquella relación, había imaginado que su acompañamiento sería valorado cuando su pareja alcanzara el éxito profesional.

“Pero no, chicas, triunfan y se van”, expresó Vigna, al reflexionar sobre aquella experiencia.

La cantante también aseguró que había aprendido a no asumir siempre el papel de quien acompaña incondicionalmente el crecimiento de otra persona.

Aunque nunca identificó al exnovio al que hacía referencia, sus palabras fueron relacionadas en las redes sociales con Nico Occhiato.

Nico Occhiato aclaró cómo es hoy su relación con Flor Vigna

Además de negar que las declaraciones estuvieran vinculadas con su historia, el conductor aprovechó para explicar que actualmente mantiene un trato cordial con la cantante.

Occhiato recordó que Vigna participó como invitada en Luzu TV y que incluso utilizó ese espacio para promocionar algunos de sus proyectos profesionales.

“Ha venido a Luzu de invitada, ha hecho prensa de sus cosas y estuvo buenísimo”, señaló.

También aseguró que volvieron a encontrarse en distintas oportunidades después de la separación y que no existen conflictos entre ellos.

“Nos hemos cruzado y está todo bien”, afirmó.

Con estas declaraciones, el conductor buscó despejar las especulaciones sin profundizar en los detalles de su antigua relación.

Cómo fue la historia de amor de Nico Occhiato y Flor Vigna

Nico Occhiato y Flor Vigna fueron una de las parejas más populares de la televisión argentina. Se conocieron durante su participación en Combate, el programa de competencia juvenil que se emitía por El Nueve.

Su relación se extendió durante varios años y atravesó diferentes separaciones y reconciliaciones.

Ambos compartieron proyectos televisivos y acompañaron el crecimiento profesional del otro, hasta que finalmente decidieron terminar su noviazgo en 2021.

Después de la ruptura, cada uno continuó con su carrera: Occhiato consolidó su proyecto de streaming Luzu TV, mientras que Vigna desarrolló su faceta como cantante y artista.

Ahora, una confesión sobre el pasado sentimental de la bailarina volvió a poner aquella historia en el centro de la escena.

Sin embargo, Nico Occhiato fue categórico al negar que él fuera el hombre al que Flor Vigna aseguró haber mantenido económicamente, y dejó en claro que no pretende iniciar una nueva disputa mediática con su expareja.