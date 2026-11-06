Aumenta el colectivo entre Viedma, El Cóndor y La Lobería: ¿cuánto costará viajar desde el sábado?

La empresa que conecta la capital de Río Negro con los balnearios ubicados a 30 y 60 km incrementará su tarifa a partir del sábado. Foto: Marcelo Ochoa

La Municipalidad de Viedma actualizó las tarifas del transporte público que conecta la ciudad con los balnearios El Cóndor y La Lobería.

Los nuevos valores comenzarán a regir a partir del próximo sábado y mantendrán dos tarifas con precios diferenciados de acuerdo al domicilio de los pasajeros, incluyendo un descuento especial para estudiantes.

¿Cuánto costará viajar a los balnearios?

De acuerdo al decreto municipal N° 973, el boleto a El Cóndor tendrá un incremento del 10% respecto a las tarifas actuales, pasando a costar $4.400 para residentes de Viedma-Patagones y $8.800 para no residentes.

En el caso de La Lobería, el balneario ubicado a 60 km de la capital, la tarifa será de $6.100 para residentes y $12.200 para no residentes, siendo el valor más alto, con un costo equivalente a US$7,7 dólares de acuerdo a la cotización actual del Banco Nación.

Entre los fundamentos, se señaló que el aumento contempla la inflación interanual del 33,4% registrada a septiembre de 2026 y su impacto en los costos del servicio.

Además, el decreto establece un descuento especial del 25% para estudiantes que residan en cualquiera de los dos balnearios y acrediten su condición de alumno regular, por lo que los boletos costarán $2.200 hasta El Cóndor y $3.050 hasta la Lobería.

¿Cómo acreditar la residencia o la condición de alumno?

Para acceder a la tarifa diferencial de residente será necesario presentar el DNI con domicilio en el ejido de Viedma o Patagones al momento de abonar.

Mientras que los estudiantes además deberán tramitar el carnet que certifique su regularidad escolar en la Subsecretaría de Coordinación y Relaciones Institucionales.