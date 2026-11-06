Aumenta el colectivo entre Viedma, El Cóndor y La Lobería: ¿cuánto costará viajar desde el sábado?
El boleto tendrá una suba del 10% para los residentes y los no residentes, mientras que se mantendrá una tarifa especial para estudiantes de los balnearios.
La Municipalidad de Viedma actualizó las tarifas del transporte público que conecta la ciudad con los balnearios El Cóndor y La Lobería.
Los nuevos valores comenzarán a regir a partir del próximo sábado y mantendrán dos tarifas con precios diferenciados de acuerdo al domicilio de los pasajeros, incluyendo un descuento especial para estudiantes.
¿Cuánto costará viajar a los balnearios?
De acuerdo al decreto municipal N° 973, el boleto a El Cóndor tendrá un incremento del 10% respecto a las tarifas actuales, pasando a costar $4.400 para residentes de Viedma-Patagones y $8.800 para no residentes.
En el caso de La Lobería, el balneario ubicado a 60 km de la capital, la tarifa será de $6.100 para residentes y $12.200 para no residentes, siendo el valor más alto, con un costo equivalente a US$7,7 dólares de acuerdo a la cotización actual del Banco Nación.
Entre los fundamentos, se señaló que el aumento contempla la inflación interanual del 33,4% registrada a septiembre de 2026 y su impacto en los costos del servicio.
Además, el decreto establece un descuento especial del 25% para estudiantes que residan en cualquiera de los dos balnearios y acrediten su condición de alumno regular, por lo que los boletos costarán $2.200 hasta El Cóndor y $3.050 hasta la Lobería.
¿Cómo acreditar la residencia o la condición de alumno?
Para acceder a la tarifa diferencial de residente será necesario presentar el DNI con domicilio en el ejido de Viedma o Patagones al momento de abonar.
Mientras que los estudiantes además deberán tramitar el carnet que certifique su regularidad escolar en la Subsecretaría de Coordinación y Relaciones Institucionales.
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