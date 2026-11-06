Un policía subió al techo de una casa en llamas y salvó a un joven en Roca

Un policía de Roca rescató a un joven de 28 años que había quedado en el techo de una casa incendiada en la zona norte de la ciudad. El efectivo logró llegar hasta él y ponerlo a salvo antes de que las llamas avanzaran sobre el lugar.

El hecho ocurrió este jueves por la tarde, en una vivienda ubicada en la esquina de las calles Gelonch y Houssay. Un patrullero de la Comisaría 21° que recorría el sector advirtió una columna de humo negro y se acercó para conocer qué estaba pasando.

Cómo fue el rescate del joven atrapado en el techo de la casa en Roca

Al llegar, los policías encontraron al joven sobre el techo de la propiedad, rodeado por el avance del incendio, y uno de los efectivos decidió subir para ayudarlo.

El vecino fue trasladado al hospital local por inhalación de humo. Foto: archivo.

El sargento ayudante Ariel Sosa consiguió acercarse al joven, contenerlo y acompañarlo hasta un lugar seguro.

Después de ser rescatado, el hombre manifestó dificultades para respirar por la cantidad de humo que había inhalado. Luego, una ambulancia del servicio de emergencias SIARME lo trasladó de urgencia al hospital local.

Bomberos trabajaron en la vivienda y buscan determinar cómo comenzó el incendio

En el lugar también trabajaron Bomberos Voluntarios, que lograron controlar el incendio y comenzaron a revisar la vivienda para establecer dónde se había iniciado el fuego.

La primera inspección indicó que las llamas habrían comenzado en una de las habitaciones. Sin embargo, las causas del incendio todavía no fueron determinadas y son materia de investigación.