Tren Patagónico anunció viajes especiales para fin de año: cuándo son y cómo comprar pasajes

La empresa habilitó la venta de pasajes para la temporada de verano. Foto: Marcelo Ochoa.

La empresa Tren Patagónico habilitó este viernes la venta de pasajes para los servicios especiales de fin de año que partirán desde Viedma los martes 22 y 29 de diciembre y regresarán desde Bariloche los domingo 27 de diciembre y 3 de enero de 2027.

«Para estas fiestas incorporamos dos servicios especiales para que más pasajeros puedan viajar y compartir Navidad y Año Nuevo con sus familias. Esperamos una muy buena respuesta del público» indicó el Gerente Comercial de la empresa, Dario Dukart.

Los pasajes pueden adquirirse a través de las estaciones o acceder a más información en el sitio web oficial de la empresa: www.trenpatagonicosa.com.ar.

Según se indicó Tren Patagónico registra una importante demanda de pasajes para la próxima temporada de verano, la mayoría de los boletos disponibles para noviembre ya fue comercializada, y esa tendencia «genera expectativas positivas de cara a los meses de diciembre, enero y febrero».

«La reanudación de servicio nos permite avanzar con la venta de la temporada, tan esperada por los pasajeros de toda la provincia y por quienes quieren conocer nuestros trenes en todo el país» explicó Dukart.

En este escenario, la empresa se prepara para acompañar el movimiento turístico y los traslados de residentes y visitantes durante las fiestas de fin de año y el verano, ofreciendo distintas alternativas de viaje: servicios Pullman, camarotes y transporte de vehículos en la bandeja automovilera.

Además de la posibilidad de trasladarse entre distintos puntos de Río Negro, el viaje ofrece una experiencia turística integral, con servicios y espacios a bordo como el coche comedor y el coche cine, que forman parte de la propuesta de Tren Patagónico.

El servicio tradicional sale desde Viedma, los viernes a las 17; y llega a Bariloche, los sábados a 12.10; mientras que el regreso desde la ciudad andina es los domingos, desde las 17, con llegada a la capital los lunes, a las 12:20.

Las tarifas vigentes son las siguientes: