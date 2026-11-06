Tren Patagónico anunció viajes especiales para fin de año: cuándo son y cómo comprar pasajes
La propuesta alienta a que "más pasajeros puedan viajar y compartir Navidad y Año Nuevo con sus familias". La empresa espera un buena demanda.
La empresa Tren Patagónico habilitó este viernes la venta de pasajes para los servicios especiales de fin de año que partirán desde Viedma los martes 22 y 29 de diciembre y regresarán desde Bariloche los domingo 27 de diciembre y 3 de enero de 2027.
«Para estas fiestas incorporamos dos servicios especiales para que más pasajeros puedan viajar y compartir Navidad y Año Nuevo con sus familias. Esperamos una muy buena respuesta del público» indicó el Gerente Comercial de la empresa, Dario Dukart.
Los pasajes pueden adquirirse a través de las estaciones o acceder a más información en el sitio web oficial de la empresa: www.trenpatagonicosa.com.ar.
Según se indicó Tren Patagónico registra una importante demanda de pasajes para la próxima temporada de verano, la mayoría de los boletos disponibles para noviembre ya fue comercializada, y esa tendencia «genera expectativas positivas de cara a los meses de diciembre, enero y febrero».
«La reanudación de servicio nos permite avanzar con la venta de la temporada, tan esperada por los pasajeros de toda la provincia y por quienes quieren conocer nuestros trenes en todo el país» explicó Dukart.
En este escenario, la empresa se prepara para acompañar el movimiento turístico y los traslados de residentes y visitantes durante las fiestas de fin de año y el verano, ofreciendo distintas alternativas de viaje: servicios Pullman, camarotes y transporte de vehículos en la bandeja automovilera.
Además de la posibilidad de trasladarse entre distintos puntos de Río Negro, el viaje ofrece una experiencia turística integral, con servicios y espacios a bordo como el coche comedor y el coche cine, que forman parte de la propuesta de Tren Patagónico.
El servicio tradicional sale desde Viedma, los viernes a las 17; y llega a Bariloche, los sábados a 12.10; mientras que el regreso desde la ciudad andina es los domingos, desde las 17, con llegada a la capital los lunes, a las 12:20.
Las tarifas vigentes son las siguientes:
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