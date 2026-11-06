Murió una mujer de 78 años en Plottier: intentaba cruzar la Ruta 22 y fue atropellada por un auto

Este viernes 6 de noviembre se registró la segunda víctima fatal de la jornada en las rutas de Neuquén. A pocas horas del vuelco fatal en Picún Leufú, se supo que una mujer de 78 años murió tras ser atropellada sobre la Ruta 22, a la altura de Plottier.

El impacto ocurrió cuando la víctima intentaba cruzar la calzada para ir hacia la ciudad. Aunque su identidad aún no trascendió, se confirmó que residía a pocos metros del lugar del hecho.

Muerte en la Ruta 22: lo que se sabe del hecho y la víctima

El comisario inspector Néstor Catalán en diálogo con Diario RÍO NEGRO informó que el siniestro se registró en el kilómetro 1238 de la Ruta Nacional. En ese punto, un auto que circulaba rumbo a Senillosa chocó a una mujer que intentaba cruzar la calzada con destino a la ciudad de Plottier.

El vehículo era conducido por una mujer de 46 años quien, tras lo ocurrido, detuvo la marcha e intentó asistir a la víctima mientras esperaba el arribo policial y médico. A pesar de la rápida llegada de una ambulancia, el personal constató que la víctima, de 78 años, había sufrido lesiones fatales que le provocaron la muerte en el acto.

La conductora prestó declaración ante la Policía y, según confirmó Catalán, el test de alcoholemia arrojó resultado negativo. Si bien la causa se encuentra en plena investigación, la principal hipótesis indica que la víctima no advirtió la presencia del auto al cruzar, sin darle margen de maniobra a la conductora para evitar el impacto.

La Fiscalía de Homicidios intervino en el hecho y dispuso el secuestro del automóvil, además del traslado del cuerpo a la morgue para la realización de la autopsia.