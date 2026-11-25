Tesla ofrece cinco versiones en la Argentina, con precios que parten de u$s41.590 y alcanzan los u$s54.590.

La presentación oficial de Tesla en la Argentina, realizada el pasado viernes, marcó el comienzo de una nueva etapa para el mercado de vehículos eléctricos. Superada la expectativa inicial por el desembarco, la atención se concentra ahora en los precios, las características de los modelos y las posibilidades de crecimiento de la compañía en un escenario cada vez más competitivo.

La automotriz estadounidense inició su actividad comercial con dos modelos y cinco versiones, una propuesta que combina autonomía, tecnología y prestaciones. Los primeros vehículos serán importados desde China y las entregas están previstas para marzo y abril de 2027.

El ingreso de Tesla coincide con una transformación de la oferta de automóviles en la Argentina. La expansión de las marcas chinas, la incorporación de nuevos modelos electrificados y los cambios en las condiciones de importación ampliaron las alternativas disponibles para los compradores.

En este contexto, Tesla deberá competir no solamente por reconocimiento de marca, sino también por precio, equipamiento, autonomía y respaldo comercial.

Su estrategia presenta una particularidad: la comercialización se realiza directamente mediante su plataforma digital, sin recurrir al esquema tradicional de concesionarios. La compañía también prepara espacios de exhibición, entregas y atención de posventa en Buenos Aires.

La estructura local contempla instalaciones en Munro, partido de Vicente López, donde funcionará un centro destinado a las entregas, el mantenimiento y las actividades corporativas.

El objetivo será acompañar el crecimiento de las ventas con una organización capaz de responder a las necesidades de los usuarios, especialmente en un país con grandes distancias entre sus principales centros urbanos.

Los cinco Tesla que se venden

La gama inicial está compuesta por el Model 3, un sedán eléctrico, y el Model Y, un SUV que apunta a uno de los segmentos de mayor crecimiento del mercado.

Las versiones y sus precios de lanzamiento son:

· Tesla Model 3 RWD: u$s41.590. Motor de 292 CV, tracción trasera y autonomía de 534 kilómetros.

· Tesla Model 3 Premium RWD: u$s47.090. Potencia de 350 CV, tracción trasera y autonomía de hasta 750 kilómetros.

· Tesla Model 3 Performance AWD: u$s54.590. Potencia de 460 CV, tracción integral y autonomía de 571 kilómetros.

· Tesla Model Y Premium RWD: u$s44.590. SUV de 300 CV, tracción trasera y autonomía de 466 kilómetros.

· Tesla Model Y Premium Long Range RWD: u$s50.590. Potencia de 300 CV, tracción trasera y autonomía de 661 kilómetros.

Las autonomías corresponden al ciclo de homologación WLTP y pueden variar según las condiciones de circulación, la temperatura y los hábitos de conducción.

El Model 3 RWD representa la alternativa más accesible de la marca, mientras que el Model Y ofrece una configuración orientada a quienes buscan mayor espacio interior y versatilidad. En materia comercial, Tesla también trabaja con alternativas de financiación, una herramienta que podría contribuir a ampliar su universo de compradores.

La llegada de estos modelos plantea una competencia directa con vehículos eléctricos de marcas como BYD, Geely, BAIC, Arcfox y Volvo, que ya participan del mercado argentino con distintas propuestas. Algunas ofrecen precios inferiores, mientras que otras buscan diferenciarse por equipamiento, prestaciones o posicionamiento premium.

Otro factor importante es el beneficio arancelario aplicado a las primeras unidades importadas. La compañía aprovechará el régimen que permite ingresar determinados vehículos electrificados sin pagar el arancel extrazona del 35%, una condición que favorece su estructura de precios.

El acuerdo con YPF

La estrategia de Tesla en Argentina no se limita a la venta de automóviles. La compañía mantiene un acuerdo con YPF para avanzar en el desarrollo de una red de cargadores rápidos, uno de los aspectos fundamentales para impulsar la movilidad eléctrica.

El vínculo comenzó a formalizarse en junio de 2026, cuando ambas empresas firmaron una carta de intención para explorar proyectos vinculados con infraestructura de carga, almacenamiento energético e innovación tecnológica.

Posteriormente, el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, adelantó un esquema de corredores eléctricos que permitiría conectar distintas ciudades mediante equipos de carga rápida instalados en estaciones de servicio.

La primera etapa contempla conexiones entre Buenos Aires, Mar del Plata, Rosario, Córdoba y Mendoza. En una fase posterior, el proyecto apunta a extender la infraestructura hacia el norte y el sur del país, con la intención de alcanzar Ushuaia.

El despliegue está proyectado a partir de 2027 y todavía no debe confundirse con una red de supercargadores plenamente operativa. La iniciativa busca resolver una de las principales limitaciones para quienes utilizan vehículos eléctricos en viajes de larga distancia.

Para regiones como Neuquén y Río Negro, donde los recorridos por ruta forman parte de la movilidad cotidiana, la ampliación de los puntos de carga podría resultar especialmente importante.

La disponibilidad de infraestructura, junto con la asistencia técnica y los servicios de posventa, será determinante para que Tesla pueda desarrollar su presencia más allá de Buenos Aires.

El desembarco también coincide con un momento de fuerte competencia comercial. Las automotrices tradicionales y los fabricantes chinos están ampliando sus catálogos, mientras los consumidores comienzan a incorporar nuevas variables al momento de elegir un vehículo.

El precio de compra ya no es el único elemento de comparación: la autonomía, los costos de utilización, la facilidad de recarga y el respaldo de la marca adquieren cada vez mayor relevancia.

Con las reservas habilitadas y las primeras entregas previstas para el próximo año, Tesla comienza ahora su verdadero desafío en la Argentina: transformar el interés que genera su nombre en ventas sostenidas. Su desempeño dependerá tanto de la aceptación de los Model 3 y Model Y como de la capacidad para desarrollar una experiencia de uso que responda a las particularidades del mercado nacional.