Vaca Muerta, el eje del crecimiento de Foton

“Estamos ampliando el portafolio para Vaca Muerta con camiones más pesados, por encima de los 450 caballos, y unidades preparadas para bitrenes, porque ahí está el ahorro de costos para el transportista”, explican desde Foton Argentina.

La actividad en Vaca Muerta se consolidó como uno de los grandes motores del transporte pesado en la Argentina y allí Foton busca ganar protagonismo. Con el respaldo del Grupo Corven, la marca profundiza su desembarco en el país con una estrategia clara: ampliar la oferta de camiones para operaciones exigentes, avanzar en nuevas energías y sostener una fuerte estructura de postventa.



En diálogo con Río Negro, Sergio Posternak, director de Foton Argentina, detalló el presente y los planes de la compañía en uno de los polos productivos más desafiantes del país. “Estamos ampliando el portafolio para Vaca Muerta con camiones más pesados, por encima de los 450 caballos, y unidades preparadas para bitrenes, porque ahí está el ahorro de costos para el transportista”, explicó.

Más potencia y nuevas energías

Posternak confirmó que la marca avanza más allá de los combustibles tradicionales. “Estamos trabajando para tener vehículos a GNC en 2026 y evaluando alternativas eléctricas y a GNL para toda la gama”, señaló. En ese camino, reconoció que existe cierta resistencia inicial. “Es lógico que haya dudas; antes el problema era la oferta, hoy es la demanda y la infraestructura”, afirmó.



Sobre ese punto, agregó: “El cambio al gas en Vaca Muerta va a depender mucho de las grandes empresas y de que la infraestructura acompañe, porque cuando eso sucede el costo operativo baja de manera significativa”. María Gabriela Massari, gerente de Comunicación Corporativa del Grupo Corven destacó que el GNC “ya está muy arraigado y genera confianza por la cantidad de estaciones de servicio”, lo que puede facilitar su adopción en camiones.

Posternak también marcó la agilidad como ventaja competitiva: “Tal vez traer camiones desde China lleva más tiempo que desde Brasil, pero somos más rápidos para decidir e introducir tecnologías como GNC o GNL”. Incluso mencionó oportunidades en electrificación: “En operaciones de pozo, una pickup eléctrica puede tener un retorno de inversión muy rápido”.

Posventa como diferencial

Uno de los ejes centrales de la estrategia es el servicio. “En Corven tenemos claro que un vehículo comercial es una ‘tragamoneda con ruedas’: si no factura, no sirve”, remarcó Posternak. En esa línea, subrayó que “la postventa va a ser el verdadero diferencial en un mercado con marcas muy instaladas”.

Massari aportó el contexto del grupo: “Tenemos 57 años en autopartes, sabemos lo que significa tener el repuesto en stock y un mecánico capacitado; eso no todas las automotrices lo tienen”.

Actualmente, 12 de las 40 personas de Foton Argentina trabajan en postventa. “Hoy tenemos un índice de servicio del 78% y queremos llegar al 85%, que es el estándar ideal de la industria”, precisó Posternak, quien además confirmó la puesta en marcha de un centro logístico regional en Iquique para acortar plazos.

Red federal y foco en Vaca Muerta

El Auman es el modelo clave para la formación neuquina. “Es nuestra línea más grande, con versiones para carretón, bitren y volcador, desde 200 hasta 600 caballos. Es el camión pensado para Vaca Muerta”, aseguró. Con los lanzamientos recientes, Foton logró “la cobertura más amplia del mercado de vehículos comerciales, desde pickups hasta ultra‑pesados”.



En posventa regional, ya cuentan con un socio específico en Neuquén y presencia en Comodoro, mientras avanzan para cubrir Río Negro y el resto de la Patagonia. “En camiones de ruta, la atención es clave sin importar dónde se haya comprado la unidad”, dijo Posternak.

Sobre la estrategia general, fue claro: “No venimos a traer oportunidades spot baratas. Queremos competir con marcas de primer nivel”. Y concluyó con una definición de respaldo: “Somos el mayor fabricante mundial de vehículos comerciales, con motores Cummins y cajas ZF, y el apoyo de Grupo Corven. Ese es el combo que le da confianza al cliente”.