ASÍ LO VEO / La industria automotriz busca recuperar competitividad en el segundo semestre

La industria automotriz cerró junio con una producción de 37.029 vehículos, un 1,9% menos que en mayo y un 13,6% por debajo del mismo mes del año pasado. En ese contexto, el presidente de la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA), Rodrigo Pérez Graziano, aseguró que el sector atraviesa un proceso de adecuación vinculado a la renovación de la oferta y a la puesta en marcha de nuevas inversiones.

El directivo señaló que la industria «está operando con tiempos de recomposición más lentos respecto de la demanda», al analizar un primer semestre en el que la producción acumuló una caída interanual del 18,3%.

Pérez Graziano también destacó la reducción de los derechos de exportación dispuesta por el Gobierno nacional, al considerar que representa una medida clave para mejorar la competitividad del sector. Sin embargo, sostuvo que será necesario el acompañamiento de provincias y municipios mediante una disminución de la carga impositiva para consolidar un crecimiento sostenido.

En relación con el mercado interno, valoró el incremento del 22,5% en las ventas mayoristas respecto de mayo, aunque advirtió que el acumulado semestral continúa en terreno negativo. En ese sentido, estimó que la recuperación durante la segunda mitad del año estará condicionada principalmente por la evolución de las condiciones de financiamiento.