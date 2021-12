Avanza el plan para liberar la toma Casimiro Gomez en Neuquén

La toma Casimiro Gómez se prepara para irse del lugar en el transcurso de este verano. No hay una posición unánime, sin embargo, los sectores que resisten las reubicaciones conocen que la comuna tiene medido el tiempo del acuerdo con las últimas 300 familias.



La mayoría de los referentes busca evitar dar detalles de las reuniones que llevan a cabo con el Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat (IMUH) para que no desbarate un acuerdo que se viene manteniendo con alfileres, debido a que no hay un solo referente ni un solo sector, aún de los que permanecen en las inmediaciones de autovía norte desde los primeros días del asentamiento.



Desde el IMUH, ya tienen un recuento de 1.100 familias que se fueron desde el año pasado hasta ahora. Estaban en condiciones de ser relocalizadas en terrenos con servicios y aceptaron esperar hasta que se produzca la disponibilidad de los lotes.



El municipio capitalino tiene previsto entregar esos lotes en el distrito 7, otros en el 3 (zona de tercera meseta) en franjas de dominio municipal de otros barrios de la zona norte y oeste que no quiere detallar y en terrenos de Nueva Esperanza.



No hay fecha para el traslado de las más de 300 familias que viven aún en el lugar



“Creemos que vamos a llegar a los acuerdos con la gran mayoría de las personas que siguen en Casimiro, de los tomadores originales y de quienes identificamos como moradores desde el primer acuerdo”, dijo Marco Zapata, el titular del IMUH y artífice de la mayoría de la negociación lograda hasta ahora.

Casi dos años de ocupación tienen las familias que aún quedan sin acuerdo de reubicación en la toma Casimiro Gómez (foto Yamil Regules)



No lo dice, pero en este tiempo de avances y de suspensión de las reuniones, se encontraron con personas que llegaron con exigencias y no estaban en los terrenos en el verano de 2.020, o que no cumplen con los requisitos mínimos para acceder a un lote social.



“No hemos tenido problemas, esperamos completar el trabajo con los referentes, firmar los acuerdos mutuos y luego elevaremos un resumen a la justicia para que tome el camino que tenga que tomar”, sostuvo Zapata.



Donde está asentada la toma, están en ejecución parte de las troncales sanitarias y de gas para los más de 800 lotes con servicio que se entregaron a los adjudicatarios en el sector de urbanización planificada de la meseta.