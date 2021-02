Aniversario de Pilcaniyeu: “Va a ser un cumpleaños distinto. No como el que quisiéramos festejar"

“La pandemia nos obligó a reorganizar todas las actividades que veníamos desarrollando normalmente. Y, por supuesto, también las que teníamos proyectadas para los festejos por el centenario de nuestro pueblo” afirmó el intendente Pilcaniyeu, Néstor Ayuelef (JSRN) al referirse a cumpleaños número 100 de esta localidad ubicada a 64 kilómetros al este de Bariloche, en la que viven unas 1.000 personas.

El próximo 23 de febrero, los vecinos de Pilcaniyeu celebrarán un nuevo y especial aniversario de la fundación de esta localidad, cuyo nombre en lengua mapuche significa ”laguna de patos”.

Desde principios del 2020 vecinos y autoridades proyectaban un festejo multitudinario que se extendería durante cuatro días, pero la situación sanitaria que afecta al mundo por el COVID-19 obligó a replantear la diagramación.

“En las últimos aniversarios, recibíamos unas 4000 personas durante los cuatro días. Y con todo lo que habíamos proyectado, pensábamos que este año, podría llegar el doble. Pero la situación que nos toca vivir, nos obliga a cuidarnos” añadió el jefe comunal.

En cada unos de los aniversarios anteriores, la comunidad festejó con espectáculos artísticos y musicales, la tradicional cabalgata “Bariloche-Pilcaniyeu” con la participación de cerca de un centenar de jinetes, y dos días de destrezas criollas.

Ayuelef afirmó que los espectáculos artísticos quedaron suspendidos y solo se proyecta un acto protocolar muy sencillo y actividades muy acotadas para evitar el conglomeraciones de personas.

En lo personal, admitió que ser el intendente del centenario de su localidad “representa un orgullo y una felicidad enorme”.

“Me corre algo especial por las venas. Tengo 54 años. Nací muy cerca, en Pichileufu y a los 12 años me vine a Pilcaniyeu. Acá pasé toda mi vida. Y encima, hace 17 años, los vecinos me dado la responsabilidad de conducir los destinos de mi pueblo y creo que tan mal no nos está yendo.. Que más puedo pedir”.

Afirmó que el 2020 fue un año complejo para un municipio que prácticamente carece de recaudación propia y además la coparticipación tuvo una abrupta caída cercana al 40%.

Sin embargo resaltó que “la prolija administración y la austeridad” con la que se ha venido manejando en los últimos años, le ha permitido al municipio afrontar los compromisos asumidos en tiempo y forma y funcionar con cierta normalidad.

“Municipios como el nuestro dependen mucho de la coparticipación. Por suerte pudimos funcionar a pesar de las dificultades de que nos presentó la pandemia. Cumplimos en tiempo y forma con los haberes municipales, acompañamos a las distintas instituciones que están al frente de la situación que nos toca vivir y además estamos ejecutando varias obras que nos hubiera gustado inaugurar en este aniversario, pero por la pandemia se nos atrasaron” sostuvo.

Entre las obras en ejecución detalló la planta de tratamientos de residuos cloacales y la estación elevadora, una obra largamente esperada por los vecinos que se ejecuta con financiamiento provincial, la ampliación del cuartel de bomberos voluntarios y el edificio municipal. En los próximos meses comenzarán a ejecutarse 5 vivienda a través del IPPV.