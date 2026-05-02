La oposición se mueve tras el informe de Manuel Adorni y planea impulsar una agenda que incomoda al Gobierno

Luego de que Manuel Adorni cumpliera con su paso por el Congreso de la Nación, la oposición se puso en marcha para definir los próximos pasos a seguir en el Palacio Legislativo. Algunos referentes en Diputados planean iniciar un intercambio con el fin de armar un temario que les permita a los bloques avanzar en una agenda en común.

La estrategia de la oposición en el Congreso

Uno de los diputados que forma parte de la negociación de la agenda contó que buscan «juntar proyectos e intereses para poder ir al recinto». A su vez adelantó: «Vamos a ir por los temas que nos interesan a todos y que sabemos que el Gobierno no lo va a hacer que es la agenda social».

En diferentes despachos del Congreso se está trabajando en una sesión para emplazar a diferentes comisiones, es por esto que se está analizando el tipo de proyectos y la cantidad de votos que podrían sumar con diputados. «Como lo que necesitas es tener 129 diputados para el quórum y para votar los emplazamientos lo que estamos viendo son los proyectos que le interesan a algunos legisladores que son necesarios para alcanzar el número», manifestó el diputado.

Al mismo tiempo, adelantó: «Nosotros vamos a trabajar sobre un tema que junta voluntades como el endeudamiento de las personas, pero quizás hay que sumar otros proyectos como la emergencia climática en algunas provincias o ficha limpia que empujan otros sectores y los llevas al recinto para poder emplazar a las comisiones que manejan los libertarios».

Los diferentes bloques de la oposición están alineados con la idea de afrontar una agenda social que entienden que esta «se retroalimenta de la agenda de corrupción porque la gente que no puede llegar a fin de mes observa como mientras la está pasando para el culo estos tipos están de joda, viajando a todos lados».

Según lo precisado al sitio Infobae, el eje central de esta estrategia pasará por la comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia, presidida por el peronista y sindicalista Hugo Yasky, que tiene varios proyectos que proponen medidas con el fin de dar una solución al crecimiento de las deudas y la morosidad de las familias.

De igual manera el avance de la iniciativa no está garantizado porque el oficialismo y sus aliados son mayoría en la comisión. Por esta razón la oposición busca que el deterioro de la imagen del Gobierno, junto a la intención de empezar a diferenciarse de LLA, sirva para conseguir más apoyo.

El otro punto en contra de la oposición es que el oficialismo giró estos proyectos a Presupuesto y Hacienda, que es un sector donde el oficialismo muestra una gran fortaleza en el número y que la oposición deberá emplazar para poder avanzar.

Un diputado libertario reconoció al mismo sitio: «Más allá del tema y los tiempos, lo que está claro es que la oposición tiene en mente tomar la agenda social y tratar de articular. Nosotros tenemos la orden de trabajar solo sobre lo que el Ejecutivo pide. Empieza un juego matemático de ver si logramos contener a los socios o si ellos los pueden llevar para su lado. Empieza otro Congreso».

Con información de Infobae