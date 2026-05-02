El show de quesos que diseñó Mauricio Couly para hoy, en la Fiesta del Chef Patagónico
La Asociación Latinoamericana de Queseros Artesanos acompaña al maestro quesero y chef regional. Creatividad en vivo. El sabor será el protagonista. Los cocineros crearán y el público decidirá quién le conquistó mejor el paladar.
“Sabores en desafío. Especial Quesos. 20 quesos + 20 productores +20 cocineros. Una caja misteriosa, creatividad en vivo y el sabor como protagonista”.
Así dice la invitación para este sábado 2 de mayo, a las 12, en el auditorio de clases magistrales de cocina que diseñó la organización de la Fiesta del Chef Patagónico que se realizará del 1 al 3 de mayo, en villa Pehuenia Moquehue.
Lideran este evento, el maestro quesero por excelencia de la Patagonia, Mauricio Couly y la Asociación Latinoamericana de Queseros Artesanos (ALQA). “Los productores proponen, los cocineros crean y el público decide quién conquista el paladar”, es la consigna de este punto del variado y exquisito programa de esta fiesta, que este año cumple su 20° edición.
“Volver a Pehuenia Moquehue en su 20° aniversario tiene algo especial para mí. Esta vez no llego solo como cocinero sino también como quesero, desde mi lugar en Quesería Ventimiglia y como parte de una red más grande de productores. Me interesa mucho este cruce: estar con una tabla de degustación mostrando quesos argentinos, pero también meterme en la cocina con colegas, ver qué pasa cuando el producto cambia de manos y se transforma. Ahí es donde realmente se entiende todo”, dice Couly a “Yo Como” con esa sencillez que tienen los grandes.
“La propuesta que llevamos junto a ALQA es simple pero potente: 20 quesos argentinos para 20 cocineros. Cada uno con su historia, su leche, su territorio. Hay quesos de oveja, cabra y vaca, de distintas regiones del país, algunos más clásicos y otros bien de autor. En mi caso, voy a estar presentando quesos como Patagonzola o Cuatro Esquinas, que representan bastante bien lo que buscamos en Ventimiglia: identidad, carácter y un vínculo muy directo con el lugar donde se producen”, agrega.
En lo personal le interesa mostrar que detrás de cada queso hay decisiones concretas: cómo se alimenta el animal, qué fermentos se usan, cómo afinan, qué perfil sensorial buscan. “Eso después en la cocina se traduce. Cuando un cocinero entiende ese recorrido y trabaja el queso desde ahí, se genera un diálogo muy interesante. El producto deja de ser algo genérico y pasa a tener nombre, historia y personalidad”, precisa.
“Creo que este tipo de movidas son fundamentales para lo que viene en la gastronomía argentina. Tenemos un potencial enorme en quesos, pero necesitamos más conexión entre productores y cocineros. Si logramos que el queso se piense con la misma profundidad que el vino o la carne, no solo crece el sector quesero: crece toda la cocina. Y festivales como este, donde el producto, el productor y el cocinero se encuentran de verdad, son los que terminan marcando el rumbo”, concluye.
La invitación a este festival de quesos quedó hecha.
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