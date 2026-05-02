Quién es Sergio Landoni, primer Embajador del Vino Neuquino, distinguido en la Fiesta del Chef Patagónico

Landoni recibe la distinción como Embajador del Vino Neuquino ante la presencia del gobernador Rolando Figueroa, el intendente de Pehuenia Moquehue, Arturo de Gregorio y Gustavo Fernández Capiet, presidente de Neuquentur. Foto: Alejandro Carnevale

En el primer día de la Fiesta Nacional del Chef Patagónico, Sergio Landoni recibió la distinción de Embajador del Vino Neuquino, la nueva categoría incorporada al Sello de Distinción de la Gastronomía Neuquina 2026 por el ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales de la provincia del Neuquén.

Se trata de la primera distinción oficial de este tipo que se otorga en la Argentina: hasta ahora, ninguna provincia vitivinícola contaba con una figura formal de “Embajador del Vino” dentro de un programa institucional.

Desde San Martín de los Andes, donde vive desde abril de 1996, Landoni viene desarrollando un trabajo enfocado en contar el vino neuquino desde una mirada distinta: no solo desde la producción, sino desde la experiencia, el paisaje y el vínculo directo con quienes lo disfrutan.

Su relación con el vino nació de la curiosidad. Durante años fue un consumidor inquieto, interesado en entender qué había detrás de cada botella. En su paso por Roca tomó contacto con viñedos antiguos, con la historia de Bodega Canale y con los primeros productores de espumantes patagónicos de principios de los años 90. Ese acercamiento dejó una marca.

Sergio Landoni, primer Embajador del Vino Neuquino.

Entre 2007 y 2008 cursó una tecnicatura en comercio exterior orientada a la exportación de productos agroalimentarios frescos, en un programa articulado entre Neuquén e Italia. Esa formación le permitió conocer de cerca el funcionamiento, la calidad y la proyección internacional de las principales bodegas de la provincia.

A partir de 2017 profundizó su vínculo con el sector a través de recorridos por distintas regiones vitivinícolas del país y experiencias en el exterior. Tras la pandemia decidió formarse como sommelier. Actualmente trabaja de manera independiente, con proyectos vinculados a distintas bodegas de la provincia, entre ellas Bodega Cutral Co, y cursa la certificación internacional del Wine & Spirit Education Trust (WSET).

Landoni, en viñedos neuquinos.

Entre sus principales iniciativas se destaca Vino a la Montaña, el encuentro que reúne en San Martín de los Andes a bodegas patagónicas con gastronomía y el paisaje de la cordillera. También ha desarrollado degustaciones, experiencias de maridaje, capacitaciones para establecimientos del norte neuquino, asesoramiento en cartas de vino y un trabajo sostenido de vinculación con el sector gastronómico y turístico. A esto se suman acciones de difusión del vino de la provincia en ciudades como Vancouver y Londres.

El punto de inflexión aparece cuando decide enfocar su trabajo en el vino patagónico, especialmente en el neuquino. En un contexto donde gran parte de la sommelería argentina se concentra en las regiones tradicionales, Landoni elige poner el foco en su propio territorio y trabajar desde ahí. Identifica un vacío claro: los vinos existían y tenían calidad, pero pocas veces se contaban desde el lugar donde nacen y se viven.

Desde la cordillera, su trabajo se sostiene en una idea simple: el vino no es solo un producto, sino una expresión del lugar, del terroir y de las personas. “Los platos regionales deberían acompañarse con vinos neuquinos; lo que nace en el mismo lugar se acompaña naturalmente”, resume.

La creación de la figura de Embajador del Vino Neuquino forma parte de una estrategia más amplia para integrar el vino a la identidad turística y gastronómica de la provincia. En ese marco, la designación busca acompañar y potenciar el trabajo que ya vienen desarrollando el Estado provincial, las bodegas y los productores para dar mayor visibilidad al vino neuquino y fortalecer su presencia dentro y fuera de la provincia.

Para Landoni, la distinción no es un punto de llegada, sino de partida. El desafío es claro: consolidar la presencia del vino neuquino en la provincia y proyectarlo con más fuerza a nivel nacional e internacional, integrándolo de manera natural a la experiencia gastronómica y turística de Neuquén.