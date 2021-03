Miguel Báez sobre el ataque a RÍO NEGRO: "Yo no los mandé, no me puedo hacer responsable"

Después del violento ataque en las instalaciones del diario Río Negro por militantes de la Organización de Desocupados en Lucha (ODEL), su referente Miguel Báez se desligó de los hechos.

En diálogo con el noticiero de Somos el Valle, el dirigente sindical afirmó: "Yo no estuve presente, me enteré por redes sociales y por los medios. Repudio lo que paso y quedé en reunirme con ellos mañana, evaluaremos quienes fueron los responsables, yo no los mandé, yo no me puedo hacer responsable de lo que ellos hicieron".

Esta mañana, a Báez le formularon cargos por abuso sexual simple. La denuncia fue presentada por una de las integrantes del espacio que hizo mención a actitudes abusivas de violencia sexista.

Luego de la audiencia, un grupo de militantes de ODEL de la CTA Autonóma, ingresaron al edificio del diario, realizaron destrozos y agredieron al personal.

Más allá de que repudio los hechos, el sindicalista aseguró no haber "visto agresiones en los videos" e indicó que "algunos periodistas buscan victimizarse, mas allá de la libertad de expresión, hay que tener datos precisos para ensuciar a las personas".

Respecto a su imputación, Báez comentó "vengo siendo perseguido por un grupo de personas que en algún momento participaban de la ODEL. Han hecho un complot con 3 o 4 mujeres, aprovechando la sensibilidad que hay con el tema de la violencia contra las mujeres".

El historial delictivo de Báez reúne múltiples episodios por incidentes de todo tipo que van desde "aprietes" a enfrentamientos con la policía.