Bajo un fuerte hermetismo, Gutiérrez se reunió con Cafiero en Buenos Aires

El gobernador Omar Gutiérrez se reunió este miércoles con el jefe de Gabinete de la Nación, Santiago Cafiero, en el contexto del extendido conflicto de salud que mantiene a la provincia rodeada de cortes de ruta y con desabastecimiento de combustibles.

La información fue confirmada por fuentes del gobierno nacional, pues desde el Ejecutivo provincial se mantuvo el viaje bajo completo hermetismo. De hecho, la agenda de Gutiérrez se replegó casi por completo desde que el conflicto con los trabajadores sanitarios se profundizó, especialmente tras la irrupción de manifestantes en el acto de Malvinas, el 2 de abril.

Si bien, hasta el momento, no se conocieron detalles sobre los temas abordados entre ambos funcionarios, se sabe que hay contactos permanentes entre las partes vinculados a los cortes. Desde Neuquén insisten en que el gobierno nacional intervenga con una acción que manifieste apoyo a la gestión de la crisis y desautorice los piquetes. También están a la espera de un acompañamiento económico que pueda destrabar la negociación.

Hoy el diputado nacional del Frente de Todos, Alberto Vivero, publicó una serie de tuits en los que aseguró que el lugar del kirchnerismo en el conflicto "es el de siempre, al lado del laburante". También planteó que "el sistema sanitario neuquino no colapsó el año pasado producto de la inversión superior a los $2.200 millones por parte del gobierno nacional en equipamiento e infraestructura". "Y, sobretodo, por el compromiso del personal de salud", sostuvo.

Tras conocerse el rumor de la visita del gobernador al jefe de Gabinete, los trabajadores autoconvocados de salud le le escribieron por la misma red social a Cafiero para expresar "el deseo que lo deje por allá nomás y que envíe la renuncia". "Persona no grata Omar Gutiérrez", publicaron.

