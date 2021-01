Balboa, el campeón de canotaje, fue a la comisaría después del allanamiento

El miércoles pasado, la Policía irrumpió en la casa del campeón mundial de canotaje Franco Balboa. El allanamiento derivó del robo de una bicicleta, ocurrido en agosto del año pasado, en Plottier. Luego de que detuvieran a los responsables, un peritaje telefónico apuntó contra el domicilio del deportista en Neuquén. Allí, los efectivos encontraron el cuadro de la bicicleta denunciada como robada, entre otros elementos de ciclismo. El hombre se puso a disposición de la Justicia, ante la investigación que inició la fiscalía por encubrimiento.

"La investigación recién empieza. Va a continuar", señaló la fiscal de Robos y Hurtos, Soledad Rangone. Indicó que ya se notificó a Balboa y que él mismo se presentó en la comisaría luego del allanamiento.

La funcionaria judicial explicó que ya concretaron una "primera diligencia". "Ahora queda determinar en qué circunstancia se adquirieron los elementos", remarcó y agregó que, una vez obtenidas todas las pruebas necesarias, "se verá si se formulan cargos".

Relató que la investigación comenzó en agosto, con el robo de una bicicleta y un televisor en en Plottier. Tras los registros fílmicos la Policía ubicó a los involucrados y detuvo tres hombre. "Se secuestraron celulares y al analizarlos se pudo establecer y determinar dónde estaban los elementos robados", comentó.

Fue así que llegaron a Balboa, quien mantenía un contacto fluido con los sujetos y había recibido fotografías de la bicicleta. Rangone sostuvo que al campeón mundial de canotaje no se lo investiga por el robo en sí, sino por encubrimiento: "Se analiza en qué circunstancias llegaron los elementos a su poder".

La fiscal explicó que una persona puede incurrir en el delito de encubrimiento de manera dolosa o culposa. El primer caso es cuando se adquieren artículos "a sabiendas de que tienen un origen ilícito". Aquí la pena va de los seis meses de prisión a los tres años.

El encubrimiento culposo, por otro lado, ocurre cuando un sujeto sospecha de la procedencia de un elemento, ya que no tiene documentación, pero de todas maneras lo compra. Ragnoni indicó que la pena prevista va del mes a los dos años de cárcel.

Señaló que como se trata de delitos excarcelables, donde además la persona no tiene antecedentes penales, en muchos casos se aplica el criterio de oportunidad. Si no, por lo general, se acuerda un juicio a prueba o "probation".

"La gente tiene que aprender que no hay que comprar cosas robadas o de las que no se sabe bien el origen. Tengo que asesorarme bien, para no tener estos problemas", enfatizó la fiscal.

Rangone explicó que ahora se está investigando a Balboa, un deportista reconocido de la región, pero que en realidad intervienen con regularidad por casos similares. "Todo el tiempo tenemos causas de encubrimiento, por todo tipo de elementos: auto, motos, bicis", afirmó la funcionaria, quien recalcó que no se trata de un caso excepcional.

"Por eso instruimos este tipo de causas, para que la prevención sea general y que la gente sepa que no puede comprar elementos que no saben de dónde vienen. Sino se genera un circulo vicioso y un mercado negro", subrayó Rangone.

Ahora queda esperar que avance la investigación y se reúnan las pruebas necesarias. Allí determinarán si le formulan cargos al campeón mundial de canotaje.

Ayer allanaron, en Neuquén, la casa de Franco Balboa. (Foto: Gentileza).

"Hay un negocio millonario detrás de los robos de bicicletas"

Dovy Piflacs, uno de los ciclistas autoconvocados de Neuquén, manifestó su indiganación luego de que encontraran bicicletas presumiblemente robadas en la casa de Franco Balboa, el campeón mundial de canotaje. "Estamos todos sorprendidos. Es un referente del deporte regional y nacional. Es algo que nos duele", enfatizó.

Sin embargo, señaló que hay muchos neuquinos que compran elementos de ciclismo robados, no solo porque se venden más baratos, sino porque actualmente hay poca variedad en el mercado, ya que se tratan de productos importandos.

Así, es que se retroalimenta un negocio ilegal "millonario". "Hay un comercio ilícito muy grande detrás de las bicicletas. Es infernal lo que valen. Es mucha plata la que se está manejando detrás de todo esto. Hay algo bastante organizado, no sólo con el caso Balboa", remarcó.

Piflacs indicó que se roban entre dos y tres bicicletas por días, es decir más de 14 por semana. Esa es la cifra que recogen del registro que tienen por Facebook, donde los ciclistas comparten las fotografías para intentar ubicar sus rodados.

El referente apuntó contra el plan de seguridad de la provincia. Señaló que tras las marchas que organizaron a fines del año pasado, distribuyeron más efectivos en las bicisendas, pero contó que luego de que cesaran los reclamos, dejaron de observar agentes en las ciclovías. Por eso, organizarán una nueva protesta el próximo mes.