Baldosas rotas: un ataque a la memoria

Neuquén

Sabido es que a pesar del manifiesto y permanente accionar de distintas organizaciones -principalmente de DD. HH.- por mantener viva la memoria en busca de verdad y justicia sobre lo ocurrido en nuestro país durante el período del terrorismo de Estado entre 1976-83 fueron notables las diferencias con respecto a la postura de la mayoría de la sociedad. No obstante se percibe siempre, en cada oportunidad de alguna actividad sobre el tema que masivamente se manifiesta, un profundo respeto por el recuerdo de las víctimas que dejó aquel nefasto período.

Pero sigue accionando también, y traidoramente, un sector que no tiene la valentía de sincerarse y se expresa en forma canallesca ocultando su identidad cobardemente para expresar desacuerdo. Tienen todo el derecho a expresarse, a hacer conocer su pensamiento, pero jamás podrá calificarse de otra manera que no sea como una actitud cobarde y artera.

Es lamentable que no hayan asimilado que jamás se marcaron diferencias con respeto a la militancia o actividad que identificara a las víctimas del terrorismo de Estado. No hubo ni hay en el conjunto de la sociedad expresiones de rechazo cuando se trata de recordar a través de distintas expresiones a quien haya sido víctima de aquel tiempo. Son momentos en que no nos separa ninguna sigla identificatoria y solo pensamos que estamos recordando a un militante víctima de un maldito puñado de asesinos a sueldo.

Los hechos de esta naturaleza llevados a cabo, por segunda vez, con baldosas recordatorias instaladas en la vereda del colegio San Martín, en la ciudad de Neuquén, son una clara muestra del cobarde accionar de estos verdaderos vándalos. Como militante por los DD. HH., mi más enérgico repudio a esos cobardes y mi reconocimiento a todo acto de recuerdo que invoque a los 30.000 compañeros desaparecidos y las víctimas fatales.

Oscar Ragni,

DNI 7.385.689