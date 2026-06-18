CALF presentó en Bariloche su modelo de expansión tecnológica y energética con foco en la soberanía de los datos

La Cooperativa CALF expuso su estrategia de transformación tecnológica, energética y cooperativa durante la Expo Smart City 2026 realizada en Bariloche, donde destacó proyectos vinculados a energías renovables, conectividad, infraestructura digital y desarrollo regional.

La presentación se llevó a cabo en el Hotel Sheraton, en el marco del encuentro organizado por la Cooperativa de Electricidad Bariloche (CEB), bajo el título “Tecnología al servicio de la transformación cooperativa”. La exposición estuvo a cargo de la gerenta de Finanzas y Renovables, Florencia Quiroga Panelli, y del gerente de Tecnologías de la Información y Comunicación, Sergio Fernández Novoa.

Durante la disertación, los representantes de la cooperativa neuquina repasaron el proceso de transformación impulsado en los últimos años, orientado a diversificar la matriz de servicios y fortalecer la sostenibilidad económica de la entidad.

“Hoy la solidez financiera no es una opción, es una condición indispensable para cualquier desarrollo que tengan que hacer las cooperativas”, afirmó Quiroga Panelli.

Actualmente, CALF brinda servicios de distribución eléctrica, telecomunicaciones, fibra óptica, energías renovables, infraestructura civil para terceros y una billetera virtual, entre otras iniciativas.

Energías renovables y generación distribuida

Uno de los ejes de la exposición fue el trabajo que desarrolla CALF Renova, la unidad especializada en proyectos de generación solar fotovoltaica para usuarios residenciales, comercios, industrias y emprendimientos de gran escala.

La gerenta destacó la importancia de que las cooperativas asuman un rol activo en la transición energética y mencionó como ejemplo el futuro parque solar de 25 megavatios que CALF desarrollará junto a la cooperativa de Zapala.

El desafío de la soberanía tecnológica

Por su parte, Fernández Novoa planteó la necesidad de que las cooperativas avancen en la construcción de soberanía tecnológica frente a la creciente concentración digital.

El directivo sostuvo que el verdadero desafío no pasa únicamente por la conectividad, sino por el control de los datos y la inteligencia que circulan a través de las redes.

“Quien domina ese flujo de datos y de inteligencias tiene enorme influencia en lo geopolítico, en lo económico, en lo social y en lo cultural”, señaló.

Infraestructura y conectividad

Durante la exposición se repasaron varios proyectos desarrollados por la cooperativa en apenas un año y medio, entre ellos una red propia de fibra óptica con cerca de 8.000 clientes, un proyecto de red provincial de 6.600 kilómetros de fibra óptica para conectar todo el territorio neuquino, sistemas de videovigilancia para escuelas y localidades de la provincia, mejoras en la conectividad de hospitales y centros de salud, y la construcción de un centro de datos de nivel Tier III junto a la Municipalidad de Neuquén.

Además, se destacó la alianza estratégica con Huawei para el desarrollo de infraestructura tecnológica de última generación.

Un data center para la Patagonia

Uno de los anuncios más relevantes fue la construcción de un data center Tier III en el polo tecnológico de la ciudad de Neuquén.

Fernández Novoa propuso avanzar hacia una red regional de centros de datos que permita garantizar la soberanía sobre la información generada en la Patagonia y evitar que los datos estratégicos queden bajo control de grandes plataformas internacionales.

Cooperación para potenciar el desarrollo regional

La jornada concluyó con un llamado a fortalecer el trabajo conjunto entre cooperativas de la región. Los expositores destacaron la importancia de generar alianzas estratégicas para compartir capacidades, conocimientos e infraestructura.

En ese sentido, remarcaron la experiencia de trabajo con la Cooperativa de Electricidad Bariloche y señalaron que la articulación entre entidades cooperativas será clave para afrontar los desafíos tecnológicos y energéticos de los próximos años.

“Trabajando juntos vamos a llegar más lejos”, sintetizó Fernández Novoa al cierre de la exposición.