Repoblar la Patagonia: un proyecto busca reinstalar 150 familias rurales y generar oportunidades en el campo

La despoblación de las zonas rurales es uno de los desafíos más importantes que enfrenta la Patagonia. Frente a este escenario, la Fundación Patagonia Rural Sustentable (FPRS) presentó un ambicioso plan que busca reinstalar al menos 150 familias rurales durante los próximos tres años, promoviendo un modelo de desarrollo que combine producción, conservación ambiental, ciencia e inclusión social.

La iniciativa apunta a demostrar que es posible generar oportunidades económicas en el campo sin descuidar los recursos naturales. Para ello, la fundación proyecta la creación de nodos productivos y la diversificación de las actividades económicas mediante la ganadería regenerativa, la producción de fibras naturales, el turismo rural, los alimentos con identidad regional, las energías renovables y la economía del conocimiento.

Desde la entidad sostienen que pequeñas intervenciones estratégicas pueden generar grandes impactos. «Intervenir entre el 0,1% y el 0,5% de la superficie puede producir beneficios desproporcionados cuando esas áreas se destinan a reservas forrajeras, infraestructura hídrica o innovación productiva», explicaron.

La propuesta también pone el foco en la incorporación de tecnología y nuevas herramientas para fortalecer la producción rural. Sin embargo, remarcan que el proceso debe realizarse junto a quienes históricamente habitaron y trabajaron el territorio. «Esto debe hacerse de la mano de quienes lo crearon y sostuvieron hasta estos días. El sueño no está perdido, está vivo», afirman.

Producción y seguridad frente al clima

Entre los ejemplos que utiliza la fundación para ilustrar el potencial del proyecto se destaca la implantación de 25 hectáreas de alfalfa bajo riego. Según explican, este tipo de producción puede generar reservas forrajeras estratégicas para enfrentar inviernos rigurosos o períodos de sequía, reduciendo la necesidad de comprar alimento para el ganado.

También plantean la producción de lotes de avena o trigo forrajero como una herramienta para mitigar los efectos de contingencias climáticas y fortalecer la sustentabilidad de los establecimientos rurales.

Recuperar los saberes del campo

Uno de los pilares del proyecto es la recuperación de conocimientos tradicionales que durante décadas permitieron a las familias patagónicas desarrollarse en ambientes de condiciones extremas.

La fundación propone rescatar prácticas vinculadas al cultivo de alfalfa y al manejo ganadero, conocimientos que aún conservan productores y pobladores rurales. La idea es sistematizar esa experiencia y complementarla con herramientas tecnológicas modernas para mejorar la productividad y la calidad de vida.

En este marco, impulsan modelos de ganadería regenerativa diversificada, que incluyen la producción ovina, bovina, caprina y de camélidos, además del aprovechamiento de fibras naturales patagónicas y la generación de nuevos ingresos a través del turismo rural, los créditos por captura de carbono y proyectos vinculados a las energías renovables.

Revalorizar la tradición patagónica

Desde la Fundación Patagonia Rural Sustentable sostienen que el futuro del campo patagónico pasa por combinar innovación y tradición. Por eso, reivindican el papel histórico de la producción ovina y cuestionan las visiones que consideran a la oveja como una amenaza para el ambiente.

La propuesta busca recuperar el valor cultural, económico y social de las actividades rurales, generando condiciones para que nuevas familias vuelvan a vivir y producir en el territorio, contribuyendo a revertir un proceso de despoblamiento que se mantiene desde hace décadas en distintas regiones de la Patagonia.

Con información de LN.