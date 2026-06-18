Cayó un nuevo sospechoso del brutal crimen en Cipolletti y la Justicia dictó prisión preventiva

La audiencia se realizó en el Foro Penal de Cipolletti y permitió incorporar a un nuevo sospechoso a la causa que investiga el ataque armado ocurrido en marzo.

La investigación por el homicidio de Emmanuel Uriel Aguilera sumó este jueves un nuevo capítulo en Cipolletti. La Fiscalía formuló cargos contra un tercer sospechoso al que atribuye haber participado de manera directa en el ataque armado que terminó con la vida del joven el 1 de marzo pasado. La Justicia avaló la acusación y ordenó su prisión preventiva por cuatro meses.

La audiencia se realizó en el Foro Penal de Cipolletti y estuvo centrada en determinar el grado de participación del imputado en el hecho ocurrido entre las 0.30 y la 1 de la madrugada sobre calle Serafín González, casi Perón.

Según la teoría del Ministerio Público Fiscal, el acusado integró un grupo de cuatro personas —una de ellas menor de edad al momento del hecho— que habría planificado el ataque contra un hombre con quien mantenían conflictos previos. Sin embargo, los disparos efectuados durante la emboscada impactaron en Emmanuel Uriel Aguilera, quien murió a causa de una hemorragia aguda.

La hipótesis de un ataque planificado

Durante la formulación de cargos, la Fiscalía sostuvo que los involucrados se reunieron previamente en la vivienda del ahora imputado para intercambiar información sobre la ubicación de la persona que pretendían atacar.

De acuerdo con la acusación, luego coordinaron el traslado mediante una camioneta que prestaba servicios de transporte tipo Uber y se dirigieron hasta las inmediaciones del lugar donde creían que se encontraba su objetivo.

La reconstrucción fiscal indica que aguardaron en cercanías de una vivienda y, una vez identificada la zona, avanzaron lentamente frente al domicilio para ejecutar el plan.

En ese contexto, dos de los ocupantes del vehículo, que portaban armas de fuego sin autorización legal, efectuaron al menos 15 disparos de manera indiscriminada.

Uno de esos proyectiles impactó en Aguilera y le provocó heridas fatales.

Para la Fiscalía, todos los ocupantes participaron del acuerdo previo y tuvieron intervención en la concreción del hecho, razón por la cual atribuyó al nuevo detenido el delito de homicidio agravado por la participación premeditada de dos o más personas y el uso de arma de fuego, en concurso real con portación de arma de guerra, en calidad de coautor.

La huida y los riesgos procesales

La acusación también describió lo ocurrido inmediatamente después del ataque. Según expuso el fiscal, los cuatro sospechosos abandonaron el lugar a bordo del vehículo utilizado para trasladarse.

Durante la fuga, uno de los ocupantes habría apuntado con un revólver al conductor para exigirle que continuara la marcha sin detenerse.

Al solicitar la prisión preventiva, el representante del Ministerio Público argumentó que persisten riesgos concretos de fuga y de entorpecimiento de la investigación.

Además, indicó que existen testigos que manifestaron temor ante la posibilidad de que los imputados recuperen la libertad, debido a que los vinculan con el uso de armas de fuego.

«Hay personas que se sienten amenazadas y que tienen miedo», sostuvo el fiscal al fundamentar la medida cautelar. También remarcó la gravedad de los delitos investigados y la eventual posibilidad de una condena de cumplimiento efectivo.

El planteo de la defensa

El defensor particular se opuso tanto a la formulación de cargos como a la prisión preventiva.

Durante la audiencia sostuvo que la acusación presenta contradicciones y cuestionó la falta de precisiones respecto de aspectos centrales de la hipótesis fiscal.

Entre otros puntos, señaló que no se detalló de qué manera se habría concretado el supuesto acuerdo previo entre los imputados y afirmó que existen inconsistencias entre el relato de los hechos y las evidencias incorporadas al expediente.

A su criterio, esa situación dificulta ejercer una defensa adecuada y analizar con precisión la información presentada por la Fiscalía.

Cuatro meses para avanzar con la investigación

Tras escuchar los argumentos de ambas partes, la jueza de Garantías resolvió tener por formulados los cargos y habilitar la etapa penal preparatoria por el plazo de cuatro meses.

Además, hizo lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal y dispuso que el acusado permanezca detenido bajo prisión preventiva durante el mismo período mientras continúa la investigación por el homicidio de Emmanuel Uriel Aguilera.