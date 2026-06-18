Paro en Neuquén la próxima semana: gremios estatales marcharán a la Legislatura por el proyecto de GNL

Los gremios estatales de Neuquén ATE y ATEN anunciaron un paro de 24 horas la próxima semana en rechazo a «la baja de las regalías» que el Gobierno provincial promueve para el proyecto de GNL que se analiza en la Legislatura.

La medida fue anunciada para el miércoles 24 de junio, jornada en la que se espera que los diputados analicen y voten en el recinto la iniciativa acercada por el Poder Ejecutivo.

La ley busca refrendar el acta acuerdo que firmaron la Provincia y la empresa YPF para producir gas con destino a exportación en cinco áreas no convencionales, ubicadas algunos kilómetros al norte de la Comarca Petrolera.

El convenio incluyó una regalía diferencial para el gas metano, que es el insumo que la petrolera estatal utilizará para producir GNL desde la costa de Río Negro y exportar.

Este sistema prevé que las alícuotas varíen entre el 7,5% y el 12%, de acuerdo a la evolución de los precios internacionales de GNL medidos a través del índice JKM (Japan Korea Marker).

«Que nuestro subsuelo garantice el futuro de nuestros hijos»

«Este miércoles 24 de junio, paramos y nos movilizamos en defensa de nuestra provincia, de nuestra soberanía fiscal y de la autonomía sobre nuestros recursos naturales», escribió Carlos Quintriqueo, el secretario general de ATE en Neuquén, en sus redes.

El dirigente cuestionó «la baja de regalías» que, a su entender, promueve este acuerdo al establecer un sistema especial para el gas metano y aseguró: «Queremos que la riqueza de nuestro subsuelo garantice el futuro de nuestros hijos, hijas, nietos y nietas«.

El gremio docente ATEN también convocó a la medida «en defensa de los recursos naturales» y «en rechazo de la entrega de la soberanía de la provincia plasmada en el proyecto».

Anunció que el paro, que será de carácter provincial, durará 24 horas y se hará el miércoles próximo o el día en que se dé tratamiento en la Legislatura a la ley que impulsa el gobierno de Rolando Figueroa.

Ambos sindicatos, junto a otras entidades gremiales de la provincia y universidades de la zona, concurrieron ayer al edificio legislativo para ponerse al tanto del proyecto y del trámite para convertirlo en ley.

Los dirigentes fueron recibidos por tres diputados y, luego del encuentro, emitieron un comunicado cuestionando la premura que tuvo el tratamiento de la iniciativa.

El texto obtuvo despacho en un plenario de comisiones el martes pasado y podría votarse el miércoles que viene, en la anteúltima sesión antes del receso invernal.