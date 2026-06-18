El Día de la Bandera se celebra bajo alta tensión política por la presencia de Adorni y Villarruel

El acto central por el Día de la Bandera, que se celebrará este sábado en la ciudad santafesina de Rosario, se transformó en un hecho de máxima tensión política: estarán presentes el jefe de Gabinete Manuel Adorni, quien se encuentra bajo presión de la Justicia y del Congreso pero es sostenido en el cargo; y la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien decidió asistir a pesar de haber sido marginada por Presidencia en el reparto de invitaciones.

Adorni reaparecerá en público en un momento más que delicado. Por un lado, el fiscal Gerardo Pollicita ahora investiga si el funcionario usó a una empleada de la Vocería Presidencial, Gisela Kocsis, para realizar una compra por más de $8 millones en una tienda de ropa de cama y blanquería. La pista surgió del peritaje del celular de Matías Tabar, el contratista que remodeló la casa en el country Indio Cuá.

Por otra parte, la oposición y los aliados en el Congreso amenazan con aprobar una moción de censura y remover a Adorni si la Casa Rosada no acciona. El próximo martes hay una sesión pedida en la Cámara de Diputados y el jueves será el turno del Senado. La situación es más comprometedora para el jefe de Gabinete en la Cámara alta, donde están los votos para citarlo a una interpelación el 2 de julio y evaluar su desplazamiento.

La presencia de Adorni en Rosario fue repudiada por el PRO, que sigue marcando diferencias con el Gobierno. La concejal Anita Martínez, apadrinada por Mauricio Macri, difundió una carta abierta al presidente Javier Milei en la que le pidió que Adorni no integre la comitiva oficial. “Sería imprudente que los conflictos y los escándalos del presente empañen un ritual tan valioso y noble como la jura a la Bandera”, advirtió.

Villarruel, por su parte, confirmó que también estará presente y le aportó más pimienta al acto. “El sábado estaré en Rosario, mi segunda casa y cuna de mi familia paterna. Siempre es un orgullo visitar la ciudad donde el General Belgrano izó nuestra Bandera por primera vez a orillas del río Paraná”, publicó la vice en redes sociales al responderle a una usuaria.

La titular del Senado, que viene de ser marginada del Tedeum del 25 de mayo en la Catedral Metropolitana, tampoco recibió invitación esta vez por parte de la Secretaría General de Presidencia, que dirige Karina Milei. Sin embargo, en el entorno de Villarruel aclararon a La Voz que sí fue convocada por el Gobierno provincial, a cargo de Maximiliano Pullaro.

En rigor, la presencia de Villarruel no es sorpresiva: en 2025 fue ella, y no Milei, quien participó del acto en el Monumento a la Bandera junto a las autoridades provinciales y municipales. En cambio, el presidente decidió encabezar otro acto por separado en el Campo Argentino de Polo, en la Ciudad de Buenos Aires.

El otro protagonista del evento en Rosario será el gobernador Pullaro, quien mantiene una relación oscilante con el Gobierno nacional pero acaba de recibir un fuerte guiño: el Ministerio de Economía aprobó un anticipo financiero a Santa Fe (replicado en Jujuy y Entre Ríos) por hasta $400.000 millones. La medida se efectivizó a través del decreto 474/26, publicado este jueves en el Boletín Oficial.

La discusión reglamentaria que puede torcer el caso Adorni

El carácter inédito de la moción de censura y su falta de reglamentación abrió una discusión reglamentaria que puede torcer el rumbo del caso Adorni en el Congreso. Tiene que ver con la mayoría necesaria para aprobar el proyecto en los recintos cuando antes no pasó por comisiones, como marca el trámite ordinario de una ley.

Patricia Bullrich y José Mayans, los líderes de La Libertad Avanza y el peronismo en el Senado, coincidieron este miércoles en que una vez que se abra la sesión prevista para el 25, el proyecto contra Adorni no necesitará dos tercios para ser tratado, porque se trata de un “artículo operativo” de la Constitución Nacional (el 101). De esa manera, habría una traba menos para la aprobación.

Que Bullrich avalara esta interpretación reglamentaria no pasó por alto y fue leído por algunos como un gesto para facilitar la ofensiva contra Adorni, con quien la exministra tiene diferencias explícitas. Como fuere, el acuerdo para saltear el requisito de los dos tercios impacta de lleno en la sesión prevista para dos días antes, el 23, en Diputados.

En la oposición observan que, si el Senado no aplica esa mayoría, tampoco debería hacerlo Diputados. Siguiendo esa interpretación, no sería necesario emplazar a comisiones: los proyectos contra Adorni podrían votarse el mismo martes en el recinto. Se avizora una fuerte discusión reglamentaria y Martín Menem, titular del cuerpo, tendrá la misión de frenarla.

Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, salió a agitar al avispero. “No hace falta ni comisiones ni dictámenes, hay que reunir el quórum y votar la interpelación. Luego de ella, se votará si conserva la confianza política necesaria para seguir ocupando el cargo”, advirtió el diputado.

Y agregó: “Esto no es una ocurrencia mía. Es la interpretación de diversos constitucionalistas y la que acertadamente sostuvieron los senadores Bullrich, Mayans y los demás jefes de bloque durante el acuerdo de Labor Parlamentaria del Senado”.

Corresponsalía Buenos Aires.