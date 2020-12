Bariloche: presionan a la provincia para que aporte soluciones para el transporte

A la vista de lo ocurrido en los meses anteriores, el municipio propuso una nueva “mesa de diálogo” con el propósito de evitar un nuevo paro de transporte ante la posibilidad de que la próxima semana la empresa Mi Bus vuelva a entrar en mora con el pago de salarios. Pero en la primera reunión, realizada en la mañana de hoy, no hubo acuerdo alguno.

Además de la vicejefa de Gabinete Marcela González Abdala participaron representantes de la empresa, del gremio UTA y de la secretaría de Trabajo, que ofrece el ámbito formal. El panorama es sombrío porque los subsidios que recibe Mi Bus no llegarían a tiempo para atender el pago de haberes, con el agravante de que este mes la empresa debe aplicar un aumento del 30% acordado en paritarias y que el 18 de diciembre vence además el pago de aguinaldos.

El abogado de la concesionaria del transporte, Ignacio Gigena, dijo que “el sistema está totalmente quebrado” y brindó algunos números que describen la situación.

Dijo que la provincia asegura un subsidio para el transporte en Bariloche de 7,3 millones, más otros 2 millones del municipio, que ingresarían el próximo jueves 10, cuando vence el plazo para el pago de los haberes de noviembre. Pero esa suma es insuficiente porque la masa salarial, sin cargas sociales y con el aumento acordado a nivel nacional suma 21 millones de pesos.

Gigena dijo que el subsidio de Nación se redujo de 10,4 millones a 9 millones mensuales “y nadie sabe por qué”, con el agravante de que no tiene fecha precisa de transferencia.

Admitió entonces que es improbable el pago de salarios en término y la única opción sería que los trabajadores acepten un cobro escalonado.

El secretario gremial de UTA, Pablo Figueroa, le dijo ayer a este diario que estarían dispuestos a escuchar propuestas en ese sentido.

Señaló que el impacto causado en los usuarios también juega, y que varias juntas vecinales y otros sindicatos les manifestaron su preocupación.

“Somos conscientes de que estamos generando un gran malestar -dijo el sindicalista-. Las quejas de los usuarios no son una presión, pero tenemos presente que con paro o sin paro no cambia la fecha del subsidio. Es complicado”.

La intención del municipio es juntar a las partes y buscar alguna vía de acuerdo que evite las medidas de fuerza, pero no surgió todavía una propuesta concreta.

Gigena aclaró que los ingresos por subsidio “no pueden destinarse en un 100 por ciento al pago de salarios, porque hay otros gastos operativos”. Aseguró que la magra recaudación por venta de boletos (unos 3 millones de pesos) cubre a duras penas el costo del combustible y se le deben agregar cargas sociales, alquileres y mantenimiento de los colectivos.

La mira sobre la provincia

El representante de Mi Bus dijo que hace meses desde el municipio se denuncian los magros subsidios de Nación y la disparidad con los que recibe capital federal y Buenos Aires, pero esa queja no funcionó. “Aquí nos quedamos viendo lo que hace Nación y eso no resuelve el problema -opinó-. Nación atiende donde están los votos. Y con las provincias firmó actas acuerdo en las que las invitó a duplicar sus propios subsidios al transporte, pero en este caso (por Río Negro) no lo llevaron a la práctica”.

Gigena dijo que “San Juan, Mendoza y Córdoba no tuvieron estas crisis porque lo han manejado de otra forma y generaron sus propios recursos, por ejemplo gravan la entrada al casino y todo eso va al transporte”.

Señaló que en el marco de la mesa de diálogo acordaron tomar contacto otra vez el próximo miércoles 9 para estudiar opciones que permitan evitar el paro.