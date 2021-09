Bariloche sumó la vacunación contra el Covid-19 «desde el auto» en el Centro Cívico

Una hora antes del momento indicado, una fila de autos aguardaba en el Centro Cívico a la espera de la campaña de vacunación contra el Covid-19 este domingo por la mañana, bajo una intermitente llovizna. Solo durante la primera hora, unos 30 vehículos pasaron por el "Auto Vac".

Algo similar ocurrió en el gimnasio municipal 1 donde minutos antes del inicio de una nueva jornada de vacunación, la gente ya aguardaba impaciente. Al principio, la hilera se formó adentro de las instalaciones del gimnasio pero luego, se le indicó a la gente aguardar afuera.

Sucede que este domingo a las 6, llegó a Bariloche un nuevo cargamento de la vacuna Astrazéneca que se había agotado en los últimos días.

"Había gran expectativa por la llegada de esta vacuna; por eso, creemos que hoy concurrirá bastante gente. Tenemos dosis suficientes", aclaró el coordinador de la campaña de vacunación, Víctor Parodi, mientras supervisaba el operativo en el Centro Cívico.

Destacó que en cada vehículo, se vacunan hasta tres personas. La hilera de autos próxima a los edificios municipales estaba destinada a la primera y segunda dosis de la vacuna Sinpharm; mientras que la fila próxima a la plaza pretendía colocarse la segunda dosis de Astrazéneca. Personal de Tránsito del municipio colabora en el control.

"Esta estrategia de vacunación es de gran comodidad para la gente que no tiene que bajarse del auto o estacionarlo. Además, la gente del ejército preparó chocolate, así que muchos se toman un vaso caliente antes de vacunarse", indicó el médico.

Josefina Ronco aguardaba en su auto en una de las filas de la plaza mientras tomaba mate con su pareja. "Fuimos al gimnasio municipal pero había tanta gente que decidimos venir a probar suerte acá. Llegamos hace un rato pero la cola avanza rápido y nos trajimos hasta facturas para pasar el rato", mencionó.

A unos metros, Samanta Plax también esperaba su turno. "Vine porque me enteré que vacunaban con la segunda de Astrazéneca. Tenía que vacunarme días atrás pero se había agotado. Cuando me enteré que hoy vacunaban. no dudé en venir. Lo cierto es que está muy bien organizado todo", recalcó.

En ese momento, una trabajadora del hospital Ramón Carrillo pasó entre los vehículos consultando si todos tenían fotocopia del documento. Ante la negativa de muchos conductores, la mujer ofreció sacarles una fotocopia.

"Fuimos al gimnasio 1 pero había muchísima gente. Por lo menos, acá esperamos sentados, calentitos y cómodos. Es como un paseo de domingo", bromeó Nélida Colihuan, otra de las personas que aguardaban por el Auto Vac.

Entre auto y auto, Laura Parsons, del hospital Ramón Carrillo, resaltó la cantidad de gente que llegó al lugar "antes del horario indicado". "Costó organizarnos al principio pero ya le encontramos la vuelta", resumió y agregó: "Muchos no traen fotocopias. Y otros vinieron buscando la primera dosis de Astrazéneca pero les explicamos que solo tenemos para segundas dosis. Ofrecemos aplicar la Sinopharm pero la mayoría prefiere esperar y se retira de buena manera".

Los que se aplican la primera dosis, deben aguardar 10 minutos estipulados por protocolo en calle Independencia; mientras que aquellos que se colocan segundas dosis, pueden avanzar por Mitre.

Parodi manifestó que cuentan con alrededor de 2000 dosis para este domingo. "Por lo que uno vio en otros lugares donde también se implementó el Auto Vac, se aplicaron 700, 800 dosis. Pero son lugares más chicos que Bariloche", dijo.

Hasta este sábado, se aplicaron en Bariloche 236.000 dosis de vacunas. Se estima que un 87% de la población ya cuenta con una dosis; mientras que un 34% ya recibió la segunda. Parodi resaltó que el objetivo es avanzar con las segundas dosis a lo largo de septiembre.

"¿Hay preocupación por la cantidad de personas que decidieron no vacunarse?", preguntó RÍO NEGRO. "Preocupa que no tengan visión social o comunitaria ante el impacto de no vacunarse. No nos preocupa a nivel individual porque es una decisión personal", respondió.