El dirigente K investigado por fraude ya había sido acusado por otros mapuches

El dirigente de La Cámpora y referente mapuche Diego Adrián Pereyra “Kotaro” que fue imputado la semana pasada por el delito de fraude contra la administración pública ante una denuncia de la comunidad mapuche Tacul Cheuque, había sido señalado en 2015 como responsable del “vaciamiento” del canal de TV Wall Kintun, el primero del país de pueblos originarios.

Pereyra fue delegado del Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas (Codeci) años atrás y fue acusado penalmente de haber recibido 197.800 pesos de manos de autoridades de la comunidad Tacul Cheuque, recursos que le habían sido otorgados por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) ante la crítica situación de las cenizas volcánicas caídas en 2011.

En la causa judicial el fiscal Guillermo Lista imputó al dirigente, quien hoy es asesor del diputado Martín Doñate y organizador provincial de la agrupación La Cámpora.

Pero ya en 2013 el nombre de Diego Pereyra fue señalado por la comunidad mapuche Buenuleo quien poseía la señal de TV abierta Wall Kintun.

Deolinda Buenuleo, denunció a Pereyra en la audiencia pública de la Defensoría del Público que se realizó en Bariloche en noviembre de 2013 como parte de las instancias participativas de la Ley de Medios.

La integrante del directorio de Wall Kintum dijo allí que Pereyra junto a otros referentes provocaron el “vaciamiento” del canal, que nació en diciembre de 2012 al calor de la nueva Ley de Medios, y en ese entonces atravesaba una severa crisis, sin recursos. La mujer indicó que no les permitieron participar del proceso de conformación del canal, en la elección del nombre, en la toma de decisiones operativas y no recibieron el apoyo financiero prometido. “Nuestra comunidad era solamente quien había dado la firma para que esta licencia se baje”, denunció Buenuleo públicamente y relató que el canal no contaba con cámaras, micrófonos y los integrantes de la comunidad mapuche no tenían sueldos.

También el año pasado el ministro de Gobierno, Luis Di Giácomo, y el gobernador Alberto Weretilneck, señalaron a referentes de la agrupación La Cámpora -entre ellos Pereyra- como responsables de una “interna” por la que nunca se llegó a cumplir el relevamiento de comunidades indígenas que establece la ley nacional.

Recientemente, Pereyra ofició de vocero en algunas ocasiones de la ocupación mapuche de tierras en Villa Mascardi, por parte de la comunidad Lafken Winkul Mapu, donde fue asesinado Rafael Nahuel en un operativo del grupo Albatros.