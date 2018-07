El pichettismo avisa a Soria: más cerca de Odarda es más lejos de ellos

El pichettismo marcó límites en la construcción del proyecto opositor para el 2019 en Río Negro. Si no hay valoración para sus dirigentes de parte del intendente de Roca y presidente del PJ, Martín Soria, el Peronismo Federal podría dejar el Frente para la Victoria para lanzar una candidatura propia para la gobernación.

La difusión de esa postura estuvo a cargo del legislador provincial Ariel Rivero, álter ego del senador y referente de un sector peronista que rechaza el acercamiento de Soria a la senadora, Magdalena Odarda.

“Si el Peronismo Federal no se siente representado o valorado en las ideas de un proyecto político provincial, seguramente expresará a través de un dirigente lo que piensa y eso significa tener una candidatura”, respondió ayer el dirigente de Campo Grande en diálogo con el programa radial de “Río Negro”.

Además de esa sensación de destrato –reflejada también en los siete meses sin diálogo entre Soria y Pichetto– el sector cuestionó el mutismo del candidato a gobernador sobre su proyecto de gobierno.

“Tenemos que tomar algunas decisiones, relacionadas con la identidad del proyecto rionegrino. Tenemos que decirles a los rionegrinos lo que vamos a hacer como gobierno y tratar de nuclear a la mayor cantidad de sectores, pero teniendo en cuenta una visión justicialista, peronista”, planteó Rivero.

Ese perfil es el que no dejaría lugar para la senadora Odarda, quien tiene para el legislador “una mirada muy sesgada sobre el desarrollo de la provincia”.

“No es lo mismo debatir con (el kirchnerista) Martín Doñate, que es un hombre del peronismo, que armar un proyecto con Magdalena Odarda, que no tiene nada que ver con el peronismo y que ha sido una de las que más criticó al gobierno anterior, con una visión de la provincia que insiste en no desarrollarla, en no permitir la instalación de una planta nuclear, en no desarrollar la riqueza”, diferenció.

Por eso defendió la idea de un proyecto con identidad clara, entendiendo que “el próximo gobernador necesita en la Legislatura gente que piense igual y que lleve adelante sus políticas” porque “si no, aparecen los librepensadores”.

Finalmente, cuando le preguntaron si esa falta de conocimiento sobre el proyecto de gobierno de Soria era sólo de la ciudadanía o alcanzaba también a la dirigencia provincial del PJ, respondió: “Quiero creer que cada candidato tiene un proyecto. Lo que tienen que hacer es difundirlo. Decirle a la gente qué piensan hacer con la minería, la fruticultura, el turismo, cómo vamos a hacer para despoblar el Estado”.