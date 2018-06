Las escuelas privadas tienen clases y activaron el tránsito

Las escuelas privadas reactivaron el tránsito a partir de las 7:30 porque todos los establecimientos abrieron sus puertas a pesar del paro nacional al que el gremio de los docentes privados adhirió.

Bariloche es la ciudad rionegrina con más oferta educativa en el sector privado y concurren a los diversos establecimientos unos 13.000 chicos en nivel inicial, primaria y secundaria.

Sadop es el sindicato que nuclea a los docentes privados y forma parte de la CGT, sin embargo en la ciudad no tuvo adhesión la medida de fuerza.

En la mayoría de las escuelas el turno mañana tiene su ingreso a las 8, por eso a partir de las 7:30 comenzó a reactivarse el tránsito en las calles.

“Río Negro” realizó un relevamiento en colegios privados y todos dictaban clases con normalidad.

En esta condición estaban los colegios Don Bosco, María Auxiliadora, San Esteban, Dante Alighieri, Primo Capraro, Woodville, Fasta.

En algunos establecimientos se dispuso que no se computen las faltas a los alumnos que no asistan, debido a que hoy no hay transporte urbano de pasajeros en toda la ciudad.

En otras escuelas como la Dante Alighieri dictan clases con normalidad pero se suspenden las actividades fuera del establecimiento y las clases de apoyo.