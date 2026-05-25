Cómo hacer fideos altos en proteína: la receta casera fácil y saludable que es tendencia
Los fideos altos en proteína ganan popularidad por su fácil preparación y por ofrecer una alternativa más saciante a la pasta tradicional.
Los fideos altos en proteína se convirtieron en una de las opciones más buscadas por quienes quieren mejorar su alimentación sin resignar platos clásicos. Con ingredientes fáciles de conseguir y una preparación sencilla, esta versión casera aporta más saciedad y puede funcionar tanto para deportistas como para quienes buscan sumar nutrientes en las comidas diarias.
¿Qué ingredientes se necesitan?
Para preparar dos porciones de fideos altos en proteína se puede usar:
- 200 gramos de harina de trigo integral o común
- 100 gramos de harina de garbanzo
- 2 huevos
- 2 cucharadas de queso crema o yogur griego natural
- Sal a gusto
- Un chorrito de aceite de oliva
- Agua, solo si hace falta para unir la masa
La harina de garbanzo es una de las claves de la receta, ya que aporta proteína vegetal y también más fibra que una pasta tradicional.
Paso a paso: cómo preparar la masa
- En un bowl, mezclar las dos harinas con una pizca de sal.
- Agregar los huevos, el queso crema o yogur y el aceite de oliva.
- Integrar todo hasta formar una masa homogénea. Si queda seca, sumar apenas agua.
- Amasar durante unos minutos hasta lograr una textura lisa.
- Dejar reposar la masa 20 minutos tapada con un repasador.
Cómo cortar y cocinar los fideos
Después del reposo:
- Estirar la masa con palo de amasar o máquina para pasta.
- Cortar tiras finas tipo tallarín.
- Hervir en abundante agua con sal entre 3 y 5 minutos.
La cocción es más rápida que la de una pasta seca industrial.
Estos fideos combinan bien con:
- Salsa de tomate casera
- Vegetales salteados
- Pollo grillado
- Queso rallado
- Pesto o crema liviana
Además, se pueden guardar en la heladera hasta dos días o congelar antes de hervir.
¿Por qué son altos en proteína?
La combinación de huevos, harina de garbanzo y yogur o queso crema permite aumentar notablemente el aporte proteico respecto de una pasta tradicional. También ayudan a generar mayor sensación de saciedad y pueden incorporarse en planes de alimentación equilibrados.
