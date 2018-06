Maiztegui, en la memoria de las primeras promociones del Balseiro

La muerte del profesor y doctor en Física Alberto Maiztegui movilizó los recuerdos de muchos exalumnos del Instituto Balseiro, donde formó parte del primer equipo docente.

Uno de los graduados de la segunda camada del Balseiro, Peter Thieberger, afirmó este miércoles que Maiztegui “se caracterizaba por su facilidad para enseñar la Física”, dijo que aprendió mucho de él y lo definió como “un excelente pedagogo”.

Desde Nueva York, donde vive actualmente, Thieberger señaló que su figura era muy importante en los años 50, cuando el instituto barilochense que hoy es referencia mundial daba sus primeros pasos. Resaltó su sabiduría y dijo también que el libro de iniciación a la Física que Maiztegui escribió junto a Jorge Sábato “se convirtió en un clásico”.

Otro exalumno suyo en el Balseiro, el doctor en Física Francisco de la Cruz, dijo que la experiencia de aprendizaje cuando lo tuvo como profesor fue “intensa” y destacó que sabía crear una “relación de confianza” con sus alumnos que no era común para la época.

Subrayó que “sin ser un científico descollante a nivel internacional, Maiztegui hizo muchísimo para que la ciencia avance en el país, y por eso también presidió durante muchos años la Academia Nacional de Ciencias”.

Dijo que Maiztegui jugó un papel fundamental en los inicios del Instituto Balseiro por el vínculo “de amistad personal” que mantuvo con su fundador José Antonio Balseiro.

De la Cruz recordó que Maiztegui se convirtió en una figura de referencia para los jóvenes estudiantes y recordó una situación puntual que le tocó vivir: “Yo era alumno de primer año en el Balseiro y tenía mucho miedo de dar un examen. Me acerqué a la puerta sin intención de entrar y él salió, me tomó del brazo y me puso frente al jurado. Terminé dando el examen como estaba, en chancletas. El me había empujado para que perdiera el miedo, porque estaba seguro de que yo podía. Y así fue”.

Maiztegui tenía 98 años, se había graduado en la UBA, y falleció el lunes en Córdoba, donde se había radicado hace varias décadas.