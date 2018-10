Por la crisis, cada vez más gente se atiende en el hospital

El hospital zonal Bariloche registra un 15% de aumento en las consultas en lo que va del año en relación al 2017. Así lo aseguró el director de la institución, Leonardo Gil.

“Se está viendo un aumento importante de las consultas en el hospital público. Estimamos que tiene que ver con la situación económica que vive el país. Mucha gente tiene dificultades en sus trabajos, han perdido las obras sociales y ese aumento lo absorben los hospitales”, destacó Gil.

Consideró también que muchas obras sociales están cobrando bonos diferenciales y muchos no pueden pagar. “Hay un mito de que el hospital no atiende obras sociales pero sí se brinda atención. Solo que en los casos en que se requiere cama, si no hay disponibilidad, se derivan a los centros privados”, dijo el médico.

El incremento de la masa de pacientes se observa no solo en las consultas médicas en el hospital y en los centros de salud sino también en la guardia médica, donde el incremento es aun más llamativo: de atender 100 consultas diarias, en los últimos meses se duplicó la atención.

Enrique Santillán, jefe del Departamento Técnico del hospital zonal, señaló que el aumento de la demanda crece año a año. “Más allá del tema socioeconómico, esto está vinculado con la pronta entrega de los turnos dentro del mes, por ejemplo, en relación a los privados y la calidad de la salud pública”, indicó el profesional.

Uno de los inconvenientes que registra desde siempre el hospital es un nivel de ausentismo del 28% a las consultas. “Por eso hasta ahora, los turnos se brindaban mensualmente. Pero ahora, se dan semanalmente”, planteó.

En relación al aumento de la demanda en Bariloche, en el 2017, el hospital zonal registró 120 incorporaciones de profesionales (de un total de 180 en toda la provincia) y 80, en el 2018.

En un encuentro con los directores de los 37 hospitales, el ministro de Salud de Río Negro, Fabián Zgaib, reconoció un aumento de la demanda de salud pública en toda la provincia.

“La provincia tiene muy buen nivel en la salud pública pero hay situaciones que van surgiendo y nos preocupan y nos ocupan como los fondos de los medicamentos y de los descartables ante el aumento de la demanda”, planteó.