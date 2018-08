Snow Travel: la incertidumbre de los egresados que están en Bariloche

En medio de la incertidumbre por el anuncio de la empresa Snow Travel sobre la imposibilidad de afrontar los próximos contratos de viajes de egresados, unos 300 estudiantes que se encuentran en Bariloche enfrentan la disyuntiva de saber qué ocurrirá con su estadía.

Unos 42 alumnos de quinto año del Instituto Mater Dolorosa de Villa Devoto, en Capital Federal, desembarcaron en la ciudad ayer por la mañana. Admiten que ya habían escuchado rumores sobre la crítica situación de Snow Travel pero una vez que tuvieron fecha de salida, decidieron emprender el viaje de todas formas.

“Ayer cuando estalló todo, el coordinador nos dijo que no sabía cómo esto iba a afectar los servicios contratados. Nos dijeron que es un día a día. Los chicos están destrozados y tratamos de hacer un laburo de contención”, relató Luis Rodríguez, uno de los padres acompañantes.

“Ayer a la tarde, continuó, nos informaron que no habría boliches. A las 20, nos llamaron a una reunión y nos dijeron que de las 9 noches de boliches que teníamos por contrato, nos darían solo 3. Hasta ahora, solo tenemos confirmado de palabra que mañana vamos al Catedral con la salvedad que no vamos a tener el ascenso que pagamos. Los chicos van a estar solo en la base”.

Ulises tiene 17 años y es alumno del colegio Santa Inés de Turdera. Su división llegó a Bariloche hace ya una semana y mañana regresan a Buenos Aires. “Tuvimos suerte porque fuimos uno de los últimos grupos a los que nos respetaron el contrato. Conocimos unos chicos de Rosario que llegaron el martes y nos dijeron que no les cumplieron excursiones y, boliches casi no tuvieron”, indicó el joven.

Reconoció que se enteraron de las dificultades de la empresa estando en Bariloche, a través de las redes sociales. “Nos enteramos cómo venía la cosa cuando nos dijeron que no haríamos cerro Catedral que lo teníamos por contrato. No tuvimos mayores problemas pero muchas cosas nos iban diciendo sobre la marcha. En un día, nos juntaron tres excursiones y ya no queríamos saber nada porque estábamos cansados”, dijo.

Rodríguez, junto a otra madre acompañante, destacó “la voluntad del coordinador que le pone la mejor onda pese a la situación” y la ayuda de “los empresarios que salieron a bancar el tema”.

