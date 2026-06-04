SPI Astilleros se suma al proyecto VMOS para verificar los tanques de almacenamiento

La compañía SPI Astilleros anunció que trabajará con el proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) para brindar «un servicio estratégico» en la terminal de Punta Colorada. Desde allí se exportará el crudo transportado a través de un oleoducto que conectará los hidrocarburos de Vaca Muerta -a partir de la cabeza de bombeo en Allen- con la costa de Río Negro.

La empresa líder del Grupo SPI recordó que, como parte de la puesta en marcha de la planta, a partir de este año se comenzará con la habilitación progresiva de seis tanques de almacenamiento, cada uno con una capacidad de 120.000 metros cúbicos.

En ese marco, SPI se encargará del bombeo de agua de mar para llevar a cabo las pruebas hidrostáticas, necesarias para verificar la estanqueidad y certificación de los tanques. Se trata de una etapa clave antes de que entren en operación y sean llenados con petróleo.

«Gloria P», el barco con diseño holandés que se empleará para las tareas

Para hacer este trabajo se utilizará la draga «Gloria P», una embarcación de última generación construida por SPI Astilleros bajo diseño de la firma holandesa Damen Shipyards. Según destacaron desde la empresa, la unidad combina estándares internacionales de diseño con desarrollo y construcción nacional.

«Este proyecto representa un paso muy significativo para SPI Astilleros, no solo por la magnitud técnica del servicio, sino también por nuestra participación directa en una obra estratégica para el desarrollo energético y la exportación del petróleo de Vaca Muerta», expresó la presidenta de la compañía, Sandra Cipolla.

En ese sentido, la directiva también destacó que la posibilidad de participar con equipamiento propio «reafirma nuestras capacidades y nuestro compromiso con el desarrollo industrial nacional«.

Desde la empresa señalaron que la adjudicación del contrato representa un nuevo desafío para su División Oil & Gas, además de fortalecer su posicionamiento en proyectos estratégicos vinculados al desarrollo de Vaca Muerta, consolidando su integración en la cadena de valor del sector energético argentino.