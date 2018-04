Trabajadores del estacionamiento medido reclaman por el recorte de haberes

Los trabajadores del estacionamiento medido se concentraron hoy al mediodía en la delegación del ministerio de Trabajo para reclamar por la pérdida de un subsidio nacional que redujo su sueldo mensual de los 160 operadores, a menos de 9.000 pesos.

El responsable de la Oficina de Empleo, Ariel Cárdenas, dijo desconocer los motivos del recorte, explicó son decisiones tomadas en Buenos Aires y las atribuyó a “un tema presupuestario”.

Les propuso involucrar al gobierno municipal en los planteos y programó con los trabajadores a otra reunión para mañana, en la que pedirán la presencia del intendente Gustavo Gennuso, a fin de elaborar una nota en conjunto que buscaría destrabar los pagos.

Los operadores del estacionamiento medido cobran unos 9.000 pesos mensuales del sistema, que surge de los pagos efectuados por el municipio, con intermediación de las cooperativas que los emplean.

Desde hacía más de un año percibían también un complemento de 4.200 pesos del Programa de Trabajo Autogestionado (de Nación), que se cortó sin aviso en febrero.

Una de las trabajadoras, Marina Pereyra, explicó que de los 9.000 pesos que perciben les quedan unos 8.000 mil, cuando pagan los aportes y retenciones que corren por su cuenta, ya que no son empleados regulares del municipio.

El referente de la cooperativa Katawain Santiago Carballo admitió que no tienen relación de dependencia pero aseguró que no se trata de un régimen de precarización laboral. Los operadores cumplen jornadas regulares de seis horas diarias, pero no cobran aguinaldo ni vacaciones.

Carballo explicó que si la recaudación fuera mayor mejorarían sus ingresos. Pero para eso el municipio debería aumentar la tarifa del estacionamiento, que está congelada desde hace tres años, y también ampliar el radio arancelado.

Cárdenas les dijo que la caída del subsidio nacional es por razones presupuestarias y dijo que la opción es “buscar el acompañamiento del municipio” para que el ministerio de Trabajo restituya el beneficio por seis meses más, como se había comprometido.

Marina Pereira dijo que llevan varios días con reclamos reiterados y nadie les dio respuesta, por eso decidieron movilizarse hoy. Insistieron en que la remuneración que reciben “no alcanza para vivir”, y la situación “es grave” porque la mayoría son mujeres con varios hijos a cargo.